乌财长：是时候将俄罗斯从全球金融体系中剔除了

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乌克兰财政部长马尔琴科（Serhiy Marchenko）2月12日撰文指出，莫斯科入侵乌克兰和资助恐怖主义的行为是对“基于规则的秩序”理念的嘲弄，并呼吁“是时候将俄罗斯从全球金融体系中剔除了”。

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马尔琴科周日在英国《金融时报》发表的观点文章中写道：“在冷战结束后，世界大国建立了全球治理体系。其目的是保护自由价值观、人权和世界经济，并消除核毁灭的威胁。这种基于规则的国际新秩序毫无疑问的成功在于它的覆盖范围，它将俄罗斯和后苏联国家以及其他新兴经济体如中国和印度纳入其中。”

马尔琴科说：“但这样一个体系只有在其成员遵守规则的情况下才能发挥作用。普京的俄罗斯通过暴力和无端入侵乌克兰，对腐败的有毒支持和对恐怖主义的有据可查的资助，完全是对基于规则的国际秩序的嘲弄，而这种秩序给了我们一个独特的和平和经济发展时期。”

马尔琴科说：“然而，尽管如此，俄罗斯仍然在其竭力破坏的全球体系中保持着一个立足点。俄罗斯是联合国安理会和其他联合国机构的成员。安理会成立的具体目标是防止战争。那么，在对乌克兰发动侵略战争之后，俄罗斯怎么能继续作为其成员呢？”

马尔琴科提到：“我们还有一个确保全球金融安全的国际机构——金融行动特别工作组（FATF）。金融行动特别工作组由七国集团（G7）创建，制定标准并促进有效实施法律、监管和业务措施，以限制三个主要风险：洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器的扩散。”

马尔琴科说：“现如今，金融行动特别工作组有37个成员国（及欧盟和海合会）。这些国家包括俄罗斯，尽管有证据表明该国在所有三个方面都没有达到金融行动特别工作组的标准。本月，金融行动特别工作组成员将聚集在巴黎，在一个具有象征意义的日子——入侵乌克兰整整一年后，考虑对俄罗斯采取进一步措施。”

马尔琴科说：“无数次的调查都发现了俄罗斯在洗钱方面的共谋，自全面入侵以来，在实行广泛的制裁后，这种情况只会增加。俄罗斯还被发现促成或以其他方式与各种恐怖组织和黑名单上的国家合作，包括瓦格纳集团、塔利班、黎巴嫩真主党、叙利亚的阿萨德政权、朝鲜和伊朗。”

马尔琴科说：“伊朗的自杀式无人机被发现用于攻击乌克兰平民目标，导致美国在2022年11月进一步制裁。此外，俄罗斯的个人和实体也因支持朝鲜的大规模杀伤性武器和弹道计划的行动而在2022年3月受到美国的制裁。”

马尔琴科表示：“然而，这些例子仅仅是表面现象。俄罗斯还对由国家支持的、对关键基础设施的犯罪网络威胁负有责任。其对乌克兰的战争加剧了全球能源危机，并大幅提高了粮食成本，对全世界，特别是发展中经济体造成了巨大伤害。简而言之，俄罗斯不仅仅是在破坏全球经济体系。它正在使我们所有人受到威胁。因此，必须采取更多措施。”

马尔琴科说：“乌克兰呼吁金融行动特别工作组驱逐俄罗斯并将其列入黑名单。这可以说是限制恐怖分子进入全球经济的最有效工具，因为它将迫使所有国家对涉及黑名单管辖区的金融系统的任何交易进行强化尽职调查。制裁是由特定的司法管辖区推出的，并被其国民所遵循。这使得全球经济中很大一部分没有引入制裁的国家对俄罗斯开放。”

马尔琴科指出：“被金融行动特别工作组列入黑名单将建立普世控制，并要求加强尽职调查。与俄罗斯金融系统的任何交易都将被审查和检查。这将大大增加与俄罗斯做生意的成本，并有效地扼制普京资助其非法侵略战争的能力。同样重要的是，从长远来看，它将帮助我们创建一个更强大、更具韧性的全球金融体系。”

马尔琴科说：“欧盟、七国集团和所有其他致力于基于规则的国际秩序的国家应该紧急认识到俄罗斯对全球金融体系的完整性构成的风险。他们还必须采取行动，将俄罗斯列入他们自己的‘高风险管辖区’名单，并发布相关的市场指南。”

马尔琴科表示：“俄罗斯被允许从内部破坏这个体系已经太久了。只有遵守规则，国际秩序才能生存。我们有强大的机制可用来执行这些规则。现在是使用它们的时候了。”

据介绍，金融行动特别工作组（FATF）是独立的政府间组织，旨在制定和促进实施保护国际金融体系免受洗钱、恐怖融资风险和大规模杀伤性武器扩散融资危害的政策。金融行动特别工作组持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。

金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议相关国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，该组织在官网更新两份声明，包括：“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区”，即通常所说的“黑名单”；“应加强监控的国家或地区”，即通常所说的“灰名单”。金融行动特别工作组今年的首次全体会议和工作组会议将于本月20日至24日在巴黎举行。

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