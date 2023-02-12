国际奥委会主席巴赫称与乌克兰运动员同悲伤

乌克兰/俄罗斯/巴赫

针对乌克兰指责国际奥委会是乌克兰的 "战争促进者"，国际奥委会（IOC）主席托马斯巴赫周日今天在法国库尔舍韦尔说，乌克兰运动员知道我们与他们的痛苦同悲伤。

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据巴赫说，这不是由哪个政府来决定某些国家是否能参加国际比赛，包括2024年巴黎奥运会。

乌克兰以及其他多个国家威胁，如果俄罗斯和白俄罗斯的运动员在巴黎奥运会参赛，将会考虑抵制该届奥运会。

国际奥委会主席说：“最近几个月，我与许多乌克兰运动员交谈过，他们中的许多人支持我们，因为他们知道我们与他们的痛苦有很多通情，以及知道我们为帮助他们所做的努力。”

巴赫还说：“联合国人权理事会的一位报告员告诉我们，仅仅因为护照而将俄罗斯或白俄罗斯的运动员排除在外是对他们权利的侵犯。”

巴赫没有透露联合国人权具体哪一位报告员称拒绝俄罗斯以及白俄罗斯运动员参赛是侵犯了他们的人权。

据巴赫说，"我们已经看到一些声明，来自波罗的海国家或其他国家，表达了他们的担忧。不幸的是，它们没有解决人权问题，而我们必须认真对待这个问题。"

法新社说，乌克兰领导人泽连斯基多次呼吁将俄罗斯和白俄罗斯的运动员排除在即将到来的奥运会之外，本周再次呼吁 "捍卫奥林匹克宪章"。

在1月31日乌克兰奥委会披露的一封信中，国际奥委会主席托马斯-巴赫谴责这一立场 "违反奥林匹克运动的基本原则"。1月底，国际奥委会提出了一个路线图，组织俄罗斯与白俄罗斯运动员在中立的旗帜下返回奥运会赛场。

不过，据巴赫周日说："我们正在进行讨论，但我们还没有谈到巴黎。" “我们正在只是讨论今年要举行的一些体育比赛。巴黎奥运会的话题将在以后再谈。"

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