土叙地震已致超28000亡 联合国估计将“翻倍或更多”

土耳其叙利亚地震

联合国人道主义机构负责人马丁-格里菲斯警告说，土耳其和叙利亚的强烈地震造成的两万八千死亡人数将 "翻倍或更多"。

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法新社报道，地震发生近一周后，目前数以万计的救援人员仍在严寒中翻找废墟寻找可能的幸存者，而严寒的天气使数以百万计的灾民经历的苦难更加严重。联合国警告说，在土耳其和叙利亚，目前至少有87万人急需热食。仅在叙利亚，就有多达530万人无家可归。

联合国人道主义机构负责人格里菲斯周六访问了土耳其2月6日7.8级地震的震中卡赫拉曼马拉斯镇（Kahramanmaras）。地震造成土耳其已知24,617人和叙利亚3,574人死亡，共计28,191人。格里菲斯告诉媒体，在废墟没有清理完前， 很难准确地估计死亡人数，但他确信将是目前已知两倍或更多。他说，目前还没有真正开始计算死亡人数。

世界卫生组织周六在一项资金呼吁中说，近2600万人可能受到地震的影响，其中土耳其有1500万人，叙利亚有1100万人。世卫组织呼吁提供4280万美元的紧急资金，以满足紧急卫生需求。

土耳其灾害管理机构说，土耳其各组织的32000多名成员正在参与搜索。另有8294名救援人员来自国外。

格里菲斯周六在他的推特账户上发布的一段视频中也说："很快，搜救人员将让位给人道主义机构，他们的工作是在未来几个月内处理庞大数目的受灾人群。

另据路透社报道，欧盟驻叙利亚代办丹-斯托内斯库周日表示，在周一土耳其东南部和叙利亚北部发生强烈地震后，指责欧盟集团没有向叙利亚人提供足够的援助是不公平的。

他在给路透社的信中说："被指责不提供援助是绝对不公平的，因为十多年来我们一直这样做，在这次危机中更是这样做。“

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