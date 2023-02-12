斯托尔滕贝格无意再延长北约秘书长任期，将于10月卸任

北约/乌克兰/俄罗斯

北约发言人朗格斯库(Oana Lungescu)2月12日向德新社表示，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）将按计划在今年10月卸任，驳回了德国媒体称其秘书长任期将再次得到延长的报道。

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北约发言人朗格斯库说：“延斯·斯托尔滕贝格秘书长的任期已经延长了三次，他总共服务了近九年时间”。她补充说：“秘书长的任期将于今年10月结束，他不打算寻求再次延长任期”。斯托尔滕贝格是北约自成立73年来任期第二长的秘书长。

这位63岁的挪威前首相于2014年10月1日在北约布鲁塞尔总部上任，并协助该联盟度过了近年来的多场国际危机。在他的任期内，众多盟国承诺加大国防开支，最后一批北约人员和美军于2021年8月撤离阿富汗，斯托尔滕贝格还坐镇北约对俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰的反应及其后对乌克兰的国际支持，这是自二战结束以来在欧洲土地上发生的最残酷的战争。

在斯托尔滕贝格的推动下，北约国家元首和政府首脑在去年的马德里峰会上批准了新的《战略概念》文件，加强了与亚太伙伴国家的接触，并启动了芬兰和瑞典的入盟程序。2022年3月，在俄罗斯全面入侵乌克兰不久后，斯托尔滕贝格的任期被延长到2023年9月30日。他原本应在去年9月正式卸任。

德国《星期日世界报》周日稍早时报道称，由于北约寻求在乌克兰战争期间维持稳定，斯托尔滕贝格的任期可能会再次延长，这一说法现已遭到否认。

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