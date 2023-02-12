英乌讨论在乌克兰生产英国武器 乌军下周起将在德国接受豹2坦克培训

国际/乌克兰/俄罗斯

据英国《每日电讯报》2月11日报导，根据标志着乌克兰与北约关系加深的计划，英国的武器和军用车辆或将在乌克兰生产。英国国防工业高级官员正在与基辅的同行讨论这些计划，任何协议都可能被视为英国与乌克兰关系的重大加强。另据德国《明镜》周刊报导，德国军方将于下周开始对乌方人员进行豹2主战坦克的培训。

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据《每日电讯报》报导，英国国防企业的高管已经前往乌克兰，以期建立合资企业，在当地以许可证形式生产英国的武器和车辆。其他欧洲国防公司也在与乌方进行谈判，英国公司渴望不被法国和德国的竞争对手打败。一位高管告诉该报称，一场让英国“站在队列前面”的竞赛正在进行。在乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)日前突访英国期间提出请求后，英国首相苏纳克（Rishi Sunak）为向乌克兰提供英方的战斗机打开了大门。任何两国的军工合资企业的建立都可能需要苏纳克地批准。俄罗斯多次威胁要对西方国家向乌克兰运送武器进行报复，而任何制造业的支持都可能进一步激化紧张局势。

英国首相府和国防部周六晚都拒绝对这一消息进行评论，称这是工业界的事情。报导提及，乌克兰在许可证下制造了一些以色列和美国的轻型武器，如步枪，并对其一些坦克进行了改装，以纳入以色列的电子设备。据了解，乌克兰希望根据许可证自行制造西方设计的大炮、车辆和武器，而不是简单地购买它们。授权当地建造的军事设计很常见，因为它为军火公司提供了一个收入来源，但允许客户国保留工作岗位并培养技能。例如，在英国约维尔（Yeovil）制造的英国海王直升机是美国西科斯基公司机型的许可制造版本。

报导指，乌克兰国防工业集团（Ukroboronprom）的一名顾问周四公开表示，该集团希望与西方公司达成协议，在国内制造符合北约标准的西方武器。乌克兰国防工业集团周四通过其“电报”平台发布的贴文称：“120毫米口径的炮弹是与北约成员国联合合作的第一个产品。最近，与乌克兰国防部签署了供应这些弹药的合同，因此乌克兰军方将很快收到它们。”

此外，据《明镜》周刊报导，德国联邦国防军将于下周开始对乌军人员进行豹2主战坦克的相关培训。第一批将接受训练的乌军士兵已经乘坐德国空军军机抵达德国境内。下周中旬，豹2主战坦克训练将在德国东北部下萨克森州的明斯特军事训练区开始，那里的乌克兰部队已经在进行德制黄鼠狼步兵战车的操作训练。

报导称，德国军方正计划为乌克兰士兵提供一种快速课程，其中一些士兵直接来自乌东巴赫穆特镇附近的前线。在短短的六到八周内，他们要学习操作复杂的武器系统的基本知识，同时还要练习豹式坦克和黄鼠狼步兵战车的协调行动。由于时间短，只能教授基本知识；通常情况下，装甲兵的培训需要几年时间。

如一切按计划进行，受过训练的乌军人员最早将在3月底与豹2主战坦克一起返回乌克兰前线。坦克培训只是乌军人员在德国接受的各种训练计划的一部分。根据《明镜》周刊获得的信息，自去年2月战争爆发以来，约有1500名乌克兰军人在各个德国军营接受了武器系统的培训，如猎豹式防空系统或德国后来提供给乌克兰的PzH-2000自行榴弹炮。德国政府已于1月25日宣布向乌克兰提供豹2主战坦克，为乌方组建两个坦克营，首批将从德军库存中抽调14辆豹2A6坦克。

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