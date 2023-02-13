北约秘书长：普京和俄罗斯仍然想控制乌克兰

北约/俄罗斯/乌克兰

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）2月13日在出席新闻发布会时警告说，乌克兰军队耗费火炮弹药的速度远远超过其盟友目前能够提供的速度，并给西方国家的国防工业带来压力，而此时俄罗斯正加大其军事入侵的力度。

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斯托尔滕贝格在开场白中介绍说：“北约国防部长本周将在跨大西洋安全的一个重要时刻举行会议。我们将作出决定，加强北约的威慑和防御。我们将解决我们的工业能力问题，并加强对我们关键的海底基础设施的保护。我们将加强和维持我们对乌克兰的支持。入侵近一年以来，普京总统没有为和平做准备。他正在发动新的攻势。因此，我们必须继续向乌克兰提供其所需要的东西，以赢得胜利，并实现一个公正和可持续的和平。”

斯托尔滕贝格说：“我们将共同解决乌克兰的紧急需求。很明显，我们正处于一场后勤保障的竞赛中。弹药、燃料和备件等关键能力必须在俄罗斯能够在战场上夺取主动权之前到达乌克兰。速度将拯救生命。”

斯托尔滕贝格表示：“如果普京在乌克兰获胜，给他和其他专制政权带来的信息是，武力会得到回报。这将使世界更加危险。而我们所有人都更加脆弱。因此，我欢迎盟国最近宣布为乌克兰提供新坦克、重型武器和培训。我期待着进一步的交付。”

斯托尔滕贝格指出：“我们的信息是明确的。北约与乌克兰站在一起。无论这需要多久”。他还向记者们介绍说：“乌克兰的战争正在消耗大量的弹药并耗尽盟国的库存”。斯托尔滕贝格说：“乌克兰目前的弹药支出速度比我们目前的生产速度高很多倍。这使我们的国防工业处于紧张状态。”

据美联社援引一些估计报导，乌克兰部队每天发射的炮弹多达6000枚至7000枚，大约是俄罗斯在这场战争进行近一年后每日发射炮弹量的三分之一。斯托尔滕贝格举例说，“例如，大口径弹药的等待时间已从12个月增加到28个月。今天下的订单要在两年半后才能交付”。

斯托尔滕贝格说：“所以我们需要加大生产力度，并对我们的生产能力进行投资。北约刚刚完成了对我们的弹药储存的特别调查。好消息是，包括美国和法国在内的几个盟国已经与国防工业签署了新的多年期合同。使他们能够投资于提高生产能力。我期待着进一步的进展。”

斯托尔滕贝格表示：“所有这些工作都需要继续投资于我们的国防。因此，防长们将讨论如何保持和加强整个联盟的国防开支。我们正走在正确的轨道上，欧洲盟国和加拿大已经连续八年增加了国防开支。到目前为止，还额外支出了3500亿美元。我预计，我们将看到今年的国防开支进一步增加。但我们需要保持这一势头。”

斯托尔滕贝格在会上还提及，“没有任何迹象”表明俄罗斯总统普京正在为和平做准备。他指出：“最重要的信息是，我们没有看到任何迹象表明普京总统正在为和平做准备，或准备谈判一些东西，将尊重乌克兰的领土完整和主权。”

斯托尔滕贝格补充说：“我们看到的是，普京总统和俄罗斯仍然想控制乌克兰。因此，确保乌克兰作为一个主权国家取得胜利的唯一途径是继续向乌克兰提供军事支持”。他补充说：“我欢迎许多盟国或友邦所做的，几个月来所做的，加紧向乌克兰提供支持。”

斯托尔滕贝格强调：“我不是在猜测俄罗斯将或普京总统在24日将做什么。但更重要的是，我们看到他们如何派遣更多的军队，更多的武器，更多的能力，以试图向乌克兰人施压。我们也看到乌克兰人是如何抵抗，并站起来反对俄罗斯的侵略。”

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