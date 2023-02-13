德外长呼吁土匈两国迅速批准芬兰和瑞典加入北约

德国/土耳其/北约

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）2月13日在访问芬兰首都赫尔辛基时呼吁，土耳其和匈牙利迅速批准芬兰和瑞典加入北约的申请。

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贝尔伯克周一在与芬兰外交部长哈维斯托（Pekka Haavisto）出席联合新闻发布会时表示：“最近几个月，我对所有北约成员国，特别是尚未批准（申请）的两个成员国明确表示，迅速批准不仅符合联盟精神，而且将使我们这个联盟更加强大。”

哈维斯托指出：“关于加入北约，我们正在等待匈牙利和土耳其的最后两份批准书”。他补充说，希望满足“土耳其提出的所有这些条件”将导致“一个非常迅速的批准过程”。哈维斯托表示，希望芬兰和瑞典都能在今年夏天中旬成为北约成员，并补充说“（俄乌）冲突离我们不远”。

自俄罗斯全面入侵乌克兰后，瑞典和芬兰去年5月宣布申请加入北约，各自放弃维持了数十年乃至上百年的中立防务立场。据芬兰广播公司11日报导， 芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）表示，相信芬兰和瑞典将在7月11日至12日在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会上成为北约成员。

尼尼斯托直言，如果芬兰届时仍未成为北约成员，这种情况会让人怀疑为什么以后仍有可能加入该联盟。尼尼斯托说，若在这一日期之后仍推迟加入北约会让人感觉“延长了问题”。他告诉当地媒体称：“这个（冗长的过程）已经成为北约的一个问题。它也让成员国感到惊讶。”

尼尼斯托谈到：“美国和土耳其之间的双边会谈可能有助于推动事情发展”。在回应目前有关芬兰和瑞典在不同时期加入该联盟的辩论时，尼尼斯托说，芬兰必须与瑞典保持“相互理解”。他补充说，目标是让两国一起迅速加入北约。上周五，芬兰议会多党团领导人同意，尽管匈牙利和土耳其尚未批准芬兰的入盟申请，但该国议会可以推进加入北约的相关立法。

此外，据慕尼黑安全会议称，芬兰和瑞典已被选为今年的克莱斯特奖（Ewald von Kleist Award）得主，该会议自2009年起向“对国际理解和冲突解决作出杰出贡献的安全政治领域的主要人物”颁发这一奖项。根据慕尼黑安全会议周一发表的声明，这两个北欧国家之所以被选中，是因为“他们为应对俄罗斯的侵略战争而申请加入北约的历史性决定”。

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