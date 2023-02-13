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德外长呼吁土匈两国迅速批准芬兰和瑞典加入北约

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德国外交部长贝尔伯克与芬兰外交部长哈维斯托出席新闻发布会资料图片
德国外交部长贝尔伯克与芬兰外交部长哈维斯托出席新闻发布会资料图片 © 路透社图片
作者： 弗林
6 分钟

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）2月13日在访问芬兰首都赫尔辛基时呼吁，土耳其和匈牙利迅速批准芬兰和瑞典加入北约的申请。

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贝尔伯克周一在与芬兰外交部长哈维斯托（Pekka Haavisto）出席联合新闻发布会时表示：“最近几个月，我对所有北约成员国，特别是尚未批准（申请）的两个成员国明确表示，迅速批准不仅符合联盟精神，而且将使我们这个联盟更加强大。”

哈维斯托指出：“关于加入北约，我们正在等待匈牙利和土耳其的最后两份批准书”。他补充说，希望满足“土耳其提出的所有这些条件”将导致“一个非常迅速的批准过程”。哈维斯托表示，希望芬兰和瑞典都能在今年夏天中旬成为北约成员，并补充说“（俄乌）冲突离我们不远”。

自俄罗斯全面入侵乌克兰后，瑞典和芬兰去年5月宣布申请加入北约，各自放弃维持了数十年乃至上百年的中立防务立场。据芬兰广播公司11日报导， 芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）表示，相信芬兰和瑞典将在7月11日至12日在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会上成为北约成员。

尼尼斯托直言，如果芬兰届时仍未成为北约成员，这种情况会让人怀疑为什么以后仍有可能加入该联盟。尼尼斯托说，若在这一日期之后仍推迟加入北约会让人感觉“延长了问题”。他告诉当地媒体称：“这个（冗长的过程）已经成为北约的一个问题。它也让成员国感到惊讶。”

尼尼斯托谈到：“美国和土耳其之间的双边会谈可能有助于推动事情发展”。在回应目前有关芬兰和瑞典在不同时期加入该联盟的辩论时，尼尼斯托说，芬兰必须与瑞典保持“相互理解”。他补充说，目标是让两国一起迅速加入北约。上周五，芬兰议会多党团领导人同意，尽管匈牙利和土耳其尚未批准芬兰的入盟申请，但该国议会可以推进加入北约的相关立法。

此外，据慕尼黑安全会议称，芬兰和瑞典已被选为今年的克莱斯特奖（Ewald von Kleist Award）得主，该会议自2009年起向“对国际理解和冲突解决作出杰出贡献的安全政治领域的主要人物”颁发这一奖项。根据慕尼黑安全会议周一发表的声明，这两个北欧国家之所以被选中，是因为“他们为应对俄罗斯的侵略战争而申请加入北约的历史性决定”。

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