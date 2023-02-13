法国陆军参谋长警告：瓦格纳集团是个“厉害的对手”

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法新社报道，法国陆军参谋长周一警告说，在好几个非洲国家和乌克兰前线都有部署的俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团是一个不计损失的“厉害的对手”。

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法国陆军参谋长皮埃尔·席尔（Pierre Schill）将军在与国防记者协会(AJD)会面时说，“看看瓦格纳的民兵，看看他们正在进行的力量展示……，它们向我们传达了这样一个信息：当我们不得不在其他地方面对这些民兵时，他们为了实现他们的目标，是能够付出非常昂贵的生命代价的，这是一个厉害的对手。”

法新社表示，最近几个月，瓦格纳确立了自己作为俄罗斯军队在乌克兰的主要辅助力量的地位，特别是在东部城镇巴赫穆特（Bakhmout）战役的前线。周日，瓦格纳的领导人Evguéni Prigojine声称，已经占领了顿涅茨克地区巴赫穆特这个城市附近的一个地方。

1月初，美国将瓦格纳集团列为国际犯罪组织，美国尤其谴责瓦格纳在乌克兰的暴行和其大规模征召监狱犯人的行径。

上周，瓦格纳宣布将停止招募监狱犯人，但瓦格纳以将士兵用作炮灰并能够承受非常惨重的伤亡而闻名。

根据法国席尔将军的说法，瓦格纳与世界上其他私营公司一样，在所谓的“混合型”冲突的背景下“发展”。在“混合型”冲突里，经典的军事对抗和网络战、信息战或心理战结合使用。

席尔将军还表示，“私营军事公司不都一样，瓦格纳背后有一定程度的国家支持。”他还说，“瓦格纳正努力以某种方式在克里姆林宫获得一席之地，它不惜付出巨大的代价。瓦格纳对我们构成问题，并告诉我们它是一个厉害的对手。”

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