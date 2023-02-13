苏纳克：英国已准备好防范间谍气球事件

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据英国广播公司（BBC）报导，英国首相苏纳克（Rishi Sunak）2月12日在受访时表示，政府将“不惜一切代价”保持英国免受间谍气球的影响。苏纳克说：“我们有一种叫做快速反应警戒部队的东西，它涉及到台风战机，这些战机保持24/7的准备状态，以警戒我们的空域，这非常重要。”

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英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）此前表示，在本月早些时候一个疑似中国高空监视气球侵入美国领空后，英国将审查在这方面的安全问题。本·华莱士在周日晚间向《每日电讯报》表示：“英国和她的盟国将审查这些空域入侵对我们的安全意味着什么”。他指出：“这一发展是全球威胁情况如何向恶化方向发展的另一个迹象。”

英国运输大臣霍尔登（Richard Holden）周一在接受天空新闻台采访时将中国描述为“一个敌对国家”，并表示英国在与该政权打交道时需要“真正坚定”。当被问及间谍气球是否已经飞跃过英国领空时，他说：“这是有可能的。也有可能，而且我认为很有可能会有来自中国政府的人试图作为一个敌对国家行事”。霍尔登称：“我们看到了俄罗斯在英国这里发生的索尔兹伯里投毒事件和他们采取的其他行动。”

苏纳克稍后在受访时强调：“我想让人们知道，我们将不惜一切代价来维护国家安全”。苏纳克说：“我们有一种叫做快速反应警戒部队的东西，它涉及到台风战机，这些战机保持24/7的准备状态，以警戒我们的空域，这非常重要。”

苏纳克说：“我显然不能详细评论国家安全事务，但我们与我们的盟友不断保持联系——正如我所说，我们将不惜一切代价保持国家安全”。当被问及他是否知道有任何气球已经进入过英国领空时，苏纳克重申，他不会对国家安全事务发表评论。但他说，英国“与我们的盟友保持联系，并将确保国家始终受到保护”。

唐宁街10号称，英国已经“做好了充分准备”，以应对英国空域的安全威胁，并对威胁进行“逐案”判断。报导指，首相的官方发言人表示，作为正在进行的安全审查更新的一部分，英国对中国的方法将被审查。该发言人称：“中国对我们的价值观和利益构成了系统性挑战”，“你们会知道我们正在更新《综合审查》，它将考虑到我们看到的一些不断变化的挑战”。

在野的英国工党副党魁雷纳（Angela Rayner）向天空新闻台表示：“国家安全必须是绝对的首要任务”。她说：“我们必须保持警惕，并确保我们的军事部门和我们的安全部门有他们所需的支持来完成任务。”

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