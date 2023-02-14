习近平称赞中国和伊朗在“复杂”的世界中“团结互助”

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中国国家主席习近平周二在欢迎伊朗总统莱西访问北京时赞扬中国和伊朗在“复杂”的世界中“团结互助”。

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法新社报道，中国国家主席习近平周二在欢迎伊朗总统莱西访问北京时赞扬中国和伊朗在“复杂”的世界中“团结互助”。

伊朗总统莱西此次对中国的访问是20多年来伊朗总统首次对中国进行国事访问。此次访问为期三天。

陪同伊朗总统莱西访问中国的，是一个庞大的经济和商业代表团，习近平在位于天安门广场的人民大会堂前铺设红地毯欢迎伊朗总统。

两位元首在听完国歌后，在军乐声中检阅了中国仪仗队。

根据中央电视台，习近平对伊朗总统莱西说：“面对世界、时代和历史变迁带来的复杂形势，中国和伊朗相互支持，团结互助并合作。”

法新社表示，中国和伊朗这两个国家都面临着西方的压力，尤其是由于他们在俄罗斯入侵乌克兰问题上的立场。另外，伊朗已经因为其核计划而受到美国的制裁。

伊朗是向俄罗斯提供支持的主要大国之一，自2022年2月下旬俄罗斯开始对乌克兰发动军事进攻以来，俄罗斯面临着越来越大的外交孤立。

西方国家尤其指责伊朗向莫斯科提供武装军用无人机来对付乌克兰，但德黑兰对此予以否认。

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