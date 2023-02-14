米利：俄罗斯现在是全球贱民，在战略、行动和战术上都输了

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2月14日，第九次乌克兰国防联络小组会议在比利时首都布鲁塞尔举行。美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）和参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）代表美方出席会议，并参加了会后的新闻发布会。米利当天向媒体表示，随着俄罗斯全面入侵乌克兰即将满一周年，俄方“在战略上、行动上和战术上都输了”。奥斯汀指出，乌克兰预计将在春季对被俄罗斯占领的领土发动反攻。

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奥斯汀在新闻发布会上向媒体表示：“下周，世界将纪念一个严峻的里程碑。俄罗斯入侵其和平邻国乌克兰已经一年了，我们的心与所有为保卫国家、主权和同胞而战的乌克兰士兵的家属同在。我们与乌克兰平民一起哀悼，他们在俄罗斯蓄意攻击平民目标时失去的孩子、父母和亲人。”

奥斯汀说：“俄罗斯给乌克兰造成了一年的悲剧和恐怖，但乌克兰人民鼓舞了全世界。我们深深钦佩乌克兰人民的韧性和他们捍卫自己领土、主权和自由的决心。而心怀善意的国家已经团结起来，拒绝普京对一个混乱世界的设想，在这个世界上，暴君可以践踏边界，征服他们的和平邻居，破坏战争规则。这正是这个联络小组所代表的。我们一起明确表示，我们将长期支持乌克兰的自卫，并且我们将以此刻所需要的紧迫感来行动。”

奥斯汀介绍称：“在今天的联络小组会议上，我们再次与我们宝贵的盟友和伙伴一起，确保乌克兰在需要的时候拥有其所需要的东西，我们继续共同努力，为乌克兰提供全面的关键作战能力，而不仅仅是装备。这就是为什么我们讨论将我们的捐赠同步到一个综合培训计划中，你们可以看到我们的协调和我们的共同努力对满足乌克兰对装甲（部队）的需求的重要性。”

奥斯汀说：“在这个联络小组的成员中，我们为乌克兰的保卫者提供了超过八个战斗旅。这包括来自美国的‘斯特瑞克’装甲车和‘布雷德利’战车以及‘艾布拉姆斯’坦克的重大贡献。它包括英国捐赠的‘挑战者’坦克和加拿大上个月宣布的‘参议员’装甲运兵车的贡献。它还包括美国、荷兰和捷克正在交付的翻新的T-72坦克，以及波兰最新捐赠的T-72坦克，它还包括来自德国、波兰、加拿大、葡萄牙、西班牙、挪威、丹麦和荷兰在豹式主战坦克方面的重要步骤。”

奥斯汀补充说：“我们今天还听到了关于新的重大防空捐助的消息。这包括意大利和法国，他们联合宣布将向乌克兰提供SAMP/T防空系统，法国还宣布将与澳大利亚合作，加大155毫米火炮弹药的生产，以支持乌克兰。最后，让我也感谢挪威，挪威刚刚宣布，其将在未来五年向乌克兰提供75亿欧元的军事和民事援助。这是一个非常重大的承诺。”

奥斯汀提及：“一年前，普京认为乌克兰是一个容易的目标。普京认为基辅会轻易沦陷。而普京认为世界会袖手旁观。但克里姆林宫在每个方面都错了。在过去的一年里，乌克兰的士兵为他们的国家英勇战斗。乌克兰人民在面对俄罗斯的残酷行为时表现出了极大的勇气。善意的国家已经团结起来，捍卫一个负有规则和权力的开放秩序。”

奥斯汀说：“我们共同寻求一个和平解决争端、尊重主权、尊重边界和保护平民的世界。这些都是本联络小组的价值观。我们团结一致，支持乌克兰争取自由的斗争。而且，只要需要，我们就会团结一致，坚定不移地站在一起，无论要花费多长时间。”

随后，奥斯汀在答记者问环节中还提到，“我们在过去几个月看到的是一个互有争斗的战场，我们看到在巴赫穆特地区有很多活动，这是俄罗斯集中了大部分力量的地方。我们看到俄罗斯在战场上引入了一些新的部队。这些部队中的许多人训练不足，装备不全。因此，他们的伤亡率真的非常高。”

奥斯汀说：“乌克兰想要做的是，在第一个可能的时刻，建立或创造势头，并在战场上建立继续对其有利的条件。因此，我们预计看到他们在春天的某个时候发动攻势。正因如此，我们，乌克兰国防联络小组的所有伙伴，一直在努力工作，以确保乌克兰拥有装甲能力、火力和持续能力，能够有效地在战场上创造他们想要创造的效果。因此，我们相信会有一个机会窗口，让他们发挥主动性，然后改变或继续在这里的战场上创造合适的条件。”

此外，米利向媒体表示：“我们即将迎来俄罗斯非法入侵一个主权国家——乌克兰这个主权国家的一周年。我想感谢今天在座的代表54个国家的国防部长和国防参谋长，他们继续参加这个小组会议。这些领导人在过去一年的行动作出了重大贡献，在战场上产生了真正的效果。他们共同展示了对乌克兰防御的坚定承诺。”

米利指出：“10天后将是俄罗斯残酷、非法和完全无端地入侵乌克兰这一主权国家的一周年。正如（奥斯汀）防长刚刚指出的那样，普京认为他可以迅速击败乌克兰，分裂北约联盟，并不受惩罚地采取行动。他错了。乌克兰仍然是自由的。他们仍然是独立的。北约和这个联盟从未如此强大。而俄罗斯现在是一个全球的贱民。世界仍然被乌克兰的勇敢和坚韧所鼓舞。”

米利说：“简而言之，俄罗斯已经输了。他们在战略上、行动上和战术上都输了。而且他们正在战场上付出巨大的代价。但是，在普京结束其选择的战争之前，国际社会将继续支持乌克兰，提供他所需要的装备和能力来保卫自己。通过这个小组，我们正在集体支持乌克兰捍卫其领土、保护其公民和解放其占领区的能力。”

米利强调：“面对俄罗斯的野蛮入侵，乌克兰人仍然坚韧不拔。乌克兰民族为了一个单一的目的而团结起来，将俄罗斯军队从他们的领土上驱逐出去，并保卫自己。对乌克兰来说，这不是一场侵略的战争。它是一场防御性的战争。对俄罗斯来说，这是一场侵略的战争。俄军正在为他们的侵略战争付出巨大的代价。而现在，他们不惜将应征入伍的士兵和俘虏立即送入死地。”

米利说：“最近几个月，今天聚集在这里的这些国家承诺提供大量的战场能力、坦克、防空和弹药。11个国家已经承诺提供坦克。22个国家承诺提供步兵战车。16个国家承诺提供火炮和弹药，还有9个国家认捐了防空火炮。该小组集中精力，专注于交付所承诺的能力，并有效地提供培训、备件、维持和后勤服务，以充分使用这些系统。训练、维护和维持乌克兰仍然是乌克兰获胜的关键。”

米利指出：“在这场战争中，乌克兰在如何整合各种能力以适应这个战场不断变化的动态方面表现出令人难以置信的机智。乌克兰人将牢不可破的意志与创新战术相结合，并赋予他们的领导人解放自己国家的权力。相比之下，俄罗斯正在发动一场非常昂贵的消耗战，而乌克兰正在有效地利用他们的不对称优势来保卫自己。而他们最重要的不对称优势是勇气、韧性和战术技巧。”

米利坦言：“这场战争是极其动态的。而今天的乌克兰正在一边战斗，一边训练和发展未来的行动。乌克兰将把最近承诺的装甲车、步兵战车和坦克与火力相结合，以达到同步地面机动的效果。虽然俄罗斯发动这场战争的时间太长了，但他们不会长过乌克兰人民，也不会长过今天开会的这群盟友和伙伴（对乌克兰的支持）。”

米利说：“正如我们的政治领导人所说，美国和盟友的目的非常简单。它是为了维护基于规则的国际秩序，在这个秩序中拒绝大国、强国、有权势的国家可以攻击其他小国的想法，边界不应仅仅通过使用侵略性的军事力量来改变。这是第二次世界大战结束时联合国的基本创立原则。”

米利强调：“乌克兰并不孤单。54个国家今天举行会议，以确保乌克兰能够捍卫自己和指导国际行为的原则。而这些原则将得到维护。我们将保持一个统一的联盟。我们将继续维护主权和自由的价值观。而且，我们将继续支持乌克兰。”

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