中美关系紧张之际 王毅低调到访巴黎

法国/中国

法国总统埃马纽埃尔-马克龙今天2月15日周三中午在巴黎爱丽舍宫会见中国最高外交负责人王毅，讨论乌克兰战争和气候危机方面的合作，此时中美之间的紧张关系因气球事件加剧。

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据爱丽舍宫周二表示，这是法国总统马克龙与中国国家主席习近平在去年11月15日巴厘岛G20峰会期间会面的后续。（今天）的会见“将使关于乌克兰战争及其后果的讨论得以继续”。

在去年11月巴厘岛G20峰会期间，埃马纽埃尔-马克龙曾要求习近平试图说服俄罗斯总统弗拉基米尔-普京回到"谈判桌"。法新社说，在“俄罗斯近一年前入侵乌克兰以来，习近平一直没有谴责俄罗斯对其邻国的侵略。

此外，在巴厘岛G20峰会期间，法中峰会还讨论了法国总统在2023年初访问中国的"原则"。虽然还没有确定日期，但今天周三爱丽舍宫的会议上可能会讨论这样一次旅行的准备工作。

法国总统府表示，"这也将是一个法国与中国合作应对全球挑战的问题，其中最重要的挑战是气候、生物多样性和转型融资"，特别考虑到马克龙将于3月初在加蓬共同主持森林问题峰会，以及他将于6月在法国主持的"新全球金融协定峰会"。

王毅在12点受到法国总统马克龙的接见，然后当晚他将与法国外交部长凯瑟琳-科隆纳举行会谈。

王毅还将在本周末出席慕尼黑安全会议。预计马克龙和美国副总统哈里斯也将出席该会议。

王毅这次访问的时机是中美和解的尝试因2月4日中国气球飞越美国被华盛顿击落而陷入停顿。尽管中国否认，但华盛顿指责北京的气球从事间谍活动。

法新社指出，马克龙在去年12月初访问美国期间，曾与美国总统拜登一致承诺，两国将"协调"应对"中国带来的挑战"。

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