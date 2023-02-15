伊朗总统莱希被授予北京大学名誉教授称号

伊朗/中国

从周二开始对中国进行为期三天国事访问的伊朗总统易卜拉欣-莱希，今天2月15日被授予了北京大学名誉教授称号，并在北京大学发表了演讲。

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据伊朗国家通讯社（irna）的报道说：当地时间周三（2月15日）早上，“授予伊朗伊斯兰共和国总统阿亚图拉易卜拉欣·莱希博士北京大学名誉教授称号的仪式在这所大学的校长、教授和学生的见证下举行”。

另据中国新浪网引述央视报道，莱希在演讲中表示，伊朗欢迎中国提出的“一带一路”倡议，...“愿凭借自己的地理优势与中国一道打开贯通东西方的海上丝绸之路”。

他还抨击了单边主义企图破坏各国的稳定，阻止他国的发展，他并未暗指西方说，“世界上有些国家的政客难以承受中国和伊朗的崛起，经常设置障碍，造成我们在区域一体化建设的道路上花费巨资。但我们不会接受这些障碍”。

对于西方为阻止伊朗发展核武而对其进行的制裁，伊朗总统表示，制裁本身是“大规模杀伤性武器”，是最大的人权破坏因素”。

他还称，伊朗作为世界上重要的石油和天然气储量国，将坚定不移地成为所有国家可靠的合作伙伴。

另据路透的报道，中国国家主席习近平星期二呼吁早日妥善解决伊朗核问题，同时表示支持这个伊朗伊斯兰共和国维护其权益。

习近平在北京的会谈中告诉伊朗总统莱西（Ebrahim Raisi），中国将继续 "建设性地参与"恢复关于执行伊核协议的谈判。

在周二开始的对北京为期三天的访问之前，伊朗总统在中共党报《人民日报》上发表了一篇社论说，两国都认为单边主义和"暴力"制裁措施，是造成世界危机和不安全的主要原因。

在这篇社论中，伊朗总统将中国描述为伊朗的"老朋友"，并表示伊朗加强关系的努力将不受地区和国际局势的影响。

习近平表示说："无论国际和地区形势如何变化，中国将坚定不移地发展与伊朗的友好合作，推动中伊全面战略伙伴关系不断发展。

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