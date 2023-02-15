加拿大限制对与“风险”国家有关人员的科研资助

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加拿大政府2月14日宣布，出于国家安全考虑，将拒绝来自构成“风险”国家的研究人员对“敏感”领域的研究拨款申请。加拿大政府的声明称，如果其中一名研究人员的大学或研究机构隶属于“对我们的国家安全构成风险的外国国家行为者”，那么“敏感领域”的拨款申请将被拒绝。

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加拿大创新、科学和工业部长商鹏飞（François-Philippe Champagne）、卫生部长杜克罗（Jean-Yves Duclos）和公共安全部长门蒂西诺（Marco Mendicino）周二联名发表声明称：“我们的政府非常认真地对待其保护加拿大研究的责任。加拿大的先进研究生态系统处于全球发现的最前沿，但它也可能成为对我们国家安全构成威胁的外国国家行为者的一个有吸引力的目标。我们在保护加拿大的研究生态系统方面取得了巨大的进展，但随着威胁环境的不断演变，需要采取进一步的行动。”

声明指，“作为确保加拿大研究安全的另一个关键步骤”，商鹏飞和杜克罗要求加拿大创新基金会、加拿大社会科学与人文科学研究委员会、加拿大自然科学与工程研究委员会以及加拿大卫生研究院，这些该国的联邦研究资助机构采取进一步加强国家安全的措施。

声明称：“如果从事项目的任何研究人员隶属于与对我国国家安全构成风险的外国国家行为者的军事、国防或国家安全实体有关的大学、研究机构或实验室，则涉及在敏感研究领域开展研究的资助申请不会得到资助。这项强化的政策将迅速实施，并与我们的部门、加拿大国家安全机构和研究界密切磋商。”

声明表示：“这项新行动是加拿大政府为保护我们的国家、我们的机构和我们的知识产权而采取的许多重大步骤之一。这包括与加拿大政府-大学工作组协商制定的指导方针，以支持对研究安全的潜在风险进行尽职调查，以及建立一个研究安全中心，直接向研究机构提供建议和指导。”

上述三位部长还向加拿大大学协会和加拿大U15大学联盟——该国顶尖研究型大学致信，“敦促他们对所有的研究伙伴关系，特别是涉及敏感研究领域的伙伴关系遵循类似的准则”。三位部长称：“我们将与我们的大学部门同事密切合作，以确保这些额外的步骤得到有效实施”。他们强调：“保护加拿大的研究是我们的首要任务”。

据悉，声明中没有给出所谓“敏感”领域包含的内容或“风险”国家的名单。加拿大《环球邮报》上月报导称，自2005年以来，有50所加拿大大学与中国军方进行了广泛的研究合作。这一消息见报后，商鹏飞向加拿大议会承诺，政府将制定新的有关科研的国家安全规则。

商鹏飞当时表示：“我很不高兴，这是不可接受的”。他称：“当涉及到加强加拿大的研究安全时，我希望提出更多的要求，我们需要确保敏感的研究和知识产权得到充分的保护......所以很快就会有新的指导方针发布。”

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