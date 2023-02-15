如果瑞典不能同时加入，芬兰准备单独加入北约

芬兰

没有瑞典，芬兰准备单独加入北约。芬兰4月2日要举行立法选举。只要芬兰加入的北约的申请被批准，芬兰这一届的议员们就想在立法选举之前就表决通过法案，让芬兰成为北约成员国。

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在台面上，芬兰一直希望和邻国瑞典同时加入北约。芬兰和瑞典在去年5月18日一起提交了加入北约的申请。另外还有安全因素：赫尔辛基和斯德哥尔摩认为他们同时加入北约，从地区安保的角度来看，效果更好。但是安卡拉不批准瑞典加入北约的申请，所以芬兰就要做好单独加入北约的准备。

昨天2月14日，芬兰议会外事委员会的议员们去斯德哥尔摩向他们的瑞典同行报告， 一旦北约30个成员国批准了芬兰加入北约的文件，芬兰议会就会马上投票表决，通过加入北约的立法。现在已经有28个北约成员国批准了芬兰的申请，只剩下土耳其和匈牙利还没有批准。

北约这边，秘书长斯托尔滕贝格在布鲁塞尔表示，现在最关键的是芬兰和瑞典加入北约的申请尽快通过，而不是两个国家的申请要不要同时通过。

而星期三，斯托尔滕贝格出人意料地宣布前往土耳其对当地发生的地震表示慰问， 同时他要土耳其总统埃尔多安同时批准芬兰和瑞典两国的入北约申请。不过最后是要由土耳其来决定到底是批准两国的申请还是只批准一个国家的申请。斯托尔滕贝格说，重要的是芬兰和瑞典很快就会成为北约成员国，他会在这个问题上施加压力。土耳其要瑞典向安卡拉交出被安卡拉怀疑为恐怖主义人士的名单上的人。而瑞典总理表示与土耳其的谈判陷入僵局。

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