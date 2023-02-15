日本拟放宽武器使用规定 应对外来气球

日本/中国/气球

日本媒体周三报道，日本正在考虑修改处理非法进入其领空的飞行物的程序，以使其更容易被摧毁。

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据共同社说，日本政府在自民党2月15日召开的国防小组等联席会议上透露，有方案提出，将目前限于正当防卫和紧急避难情况下的武器使用，放宽至为确保空中航路安全也可使用。

据日本防卫省透露，2019年11月，在鹿儿岛县、2020年6月在宫城县、2021年9月在青森县上空，发现据推测是中国侦察气球的物体。日本防卫省在一份声明中说：“外国无人侦察气球和其他手段侵犯领空的行为是完全不可接受的”。

日本主要执政党自民党的安全主管和前国防部长小野寺五典（Itsunori Onodera）周三说："我认为，气球案例引起了人们对日本国防的一个巨大潜在缺陷的关注。

日本政府此前只设想应对载人飞机使用武器，但由于军事领域无人机的使用日益频繁，日本政府认为有必要放宽条件。

日本《自卫队法》第84条规定，若外国飞机闯入领空，自卫队“可采取必要措施使其着陆或将其驱逐出领空”。

日本上周说，鉴于2月初中国的气球在飞过美国领土后被美国击落，日本正在审查一系列涉及不明飞行物的事件，华盛顿称，该气球配备了监视设备。

美国发生间谍气球事件之后，美国军方调整了雷达设置，以探测更小、更慢的物体，并发现了另外三个不明飞行物，美国总统乔-拜登和加拿大总理特鲁多分别下令将其击落：一个在阿拉斯加上空，一个在加拿大上空，第三个在密歇根州休伦湖上空。

白宫发言人星期二说，目前"没有迹象"表明这三架飞行器也来自中国或具有间谍功能。

此外，共同社说，日本首相岸田文雄2月15日就推测为中国无人侦察气球的飞行物曾飞至日本一事表示，“已通过外交渠道，向中国政府强烈要求不要发生类似事态”。

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