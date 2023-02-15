欧盟将成立工作组，研究利用被冻结的俄罗斯资产来重建乌克兰

欧盟/俄罗斯/乌克兰

现任欧盟轮值主席国瑞典2月14日宣布，在该国的领导下，将成立一个欧盟工作组，研究如何利用被冻结的俄罗斯资产来重建乌克兰。瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）指出，“原则上，这一点很明确：俄罗斯必须为乌克兰的重建出资。同时，这也带来了困难的问题。这必须按照欧盟和国际法进行，目前还没有直接的模式。”

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瑞典政府周二通过声明介绍称，“该工作组将对应欧盟国家元首和政府首脑参加的欧洲理事会最新会议而成立。工作组将对使用被冻结的俄罗斯资产的可能性进行法律、金融、经济和政治分析。”

据悉，欧盟成员国政府常驻欧盟代表委员会将于15日对该工作组的职权范围作出决定。该工作组将由瑞典国家贸易署总干事安利德(Anders Ahnlid) 担任主席。瑞典方面表示，“部分准备工作将涉及更清楚地了解俄罗斯国有资产的位置及其总价值。这项工作将在与欧盟委员会领导的冻结和扣押工作组的紧密合作下进行。”

近日，波兰和波罗的海三国敦促欧盟“尽快”为重建乌克兰而努力扣押被冻结的俄罗斯国有资产。在月初的欧盟-乌克兰峰会召开前，上述四国首脑表示：“为了在这个问题上对乌克兰具有可信度”，欧盟必须超越重申过去的承诺，“加快我们目前在理事会的工作”。

波兰和波罗的海三国希望西方政府利用俄罗斯被冻结的央行储备来帮助乌克兰的国内流离失所者，并开始重建该国。上述四国领导人在一份写给欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔和瑞典首相克里斯特松的信中强调：“这些被冻结的资产必须尽快使用；我们不能等到战争结束和签署和平协议时再使用。”

信中称，被冻结的资产应被用于“支付俄罗斯侵略乌克兰的费用，包括支持乌克兰国内流离失所者，以及有利于乌克兰未来的重建”。欧盟流传的估计显示，俄罗斯中央银行在海外被冻结的资产可能高达3000亿美元，其中多达338亿欧元可能位于欧盟境内。

去年11月，冯德莱恩在一次讲话中提及“我们已经冻结了3000亿欧元的俄罗斯中央银行储备，我们已经冻结了190亿欧元的俄罗斯寡头的钱”。

冯德莱恩当时提议，“在短期内，我们可以与我们的合作伙伴创建一个架构来管理这些资金并进行投资。然后，我们将把收益用于乌克兰”。但波兰和波罗的海四国总理则呼吁，“所有（被冻结的俄罗斯）资产都应该用于支付俄罗斯侵略乌克兰的费用。”

在大西洋另一边，美国司法部长加兰2月3日与乌克兰总检察长科斯廷在华盛顿会面，期间加兰宣布将把从俄罗斯寡头那里没收的资金首次转交给乌克兰，用于进一步援助该国。

美国总统拜登去年年底签署的2023财年综合拨款法案中的条款包括授权司法部将没收的特定资产移交给国务院，允许国务卿使用这些被没收的财产，“向乌克兰提供援助，以补救俄罗斯对乌克兰的侵略造成的伤害”。

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