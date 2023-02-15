英国国防大臣：97%的俄军在乌克兰

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英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）表示，普京将97%的俄军都压在乌克兰...

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北约防长2月15日在布鲁塞尔举行第九次乌克兰国防联络小组会议进入第二天，西方盟友继续讨论如何加强乌克兰对俄罗斯军队的防御。

英国国防大臣本-华莱士在参加北约会谈前对BBC说，俄罗斯未能"冲破"乌克兰的防御，其97%的军队估计都在乌克兰。

华莱士还说，英国短期内不会向乌克兰派遣战斗机。他表示，目前的重点是确保基辅的长期复原力。

乌克兰国防部长奥列克西-雷兹尼科夫昨晚在推特上说，他预计坦克将是今天北约盟国之间的一个主要讨论点。

弹药也是会谈的主要内容。我们简短地听取了北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格的发言。他快速介绍了联盟将讨论的内容--包括国防开支计划和增加军备和弹药的生产。

另据《基辅独立报》（kyivindependent）说，乌克兰国防情报局局长基里洛·布达诺夫（Kyrylo Budanov）早些时候在接受《华盛顿邮报》采访时表示，目前约有32.6万名俄罗斯士兵在乌克兰作战。

英国《金融时报》2月13日援引北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格的话说，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京已经在乌克兰开始了新的进攻行动，"又派来了成千上万的军队"。

他说，“很明显，我们正处于后勤保障的竞赛中。弹药等关键能力......必须在俄罗斯能够在战场上夺取主动权之前到达乌克兰"。

乌克兰国家安全和国防委员会秘书奥列克西-达尼洛夫（Oleksiy Danilov）2月11日说，俄罗斯已经开始在乌克兰东部发动主要攻势，但它在这方面面临"大问题"。他补充说，“他们计划的攻势正在逐步进行。但这不是他们预期的那种”。

乌克兰的情报部门在2月2日警告说，俄罗斯正在重新部署更多的突击队和军事装备，以便在3月前发动夺取顿涅茨克州和卢甘斯克州的"大规模攻势"。

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