英国外交部证实新疆自治区主席取消了英国之行

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英国外交部2月14日周二证实，中国新疆自治区主席艾尔肯-吐尼亚孜（Erkin Tuniyaz）已取消原定在本周对英国的访问。路透社说，这次访问计划因中共政权涉嫌侵犯人权而在英国引起了轩然大波。

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英国外交部发言人周二表示，"我们已经获悉，新疆自治区主席本周不会前来英国访问。

他并补充说，英国政府"将继续利用一切机会，对新疆不可接受的侵犯人权行为采取行动"。

维吾尔族新疆自治区主席艾尔肯-吐尼亚孜取消此次访问的背景是英国的议员们指控中共当局涉嫌侵犯新疆维吾尔穆斯林族群的人权。

据路透说，英国之前曾表示，如果艾尔肯-吐尼亚孜本周访问英国，官员们准备与他会面，并提出对新疆人权状况的关切。然而这些会面的计划遭到了议员们的反击，他们强调该地区维吾尔族穆斯林的人权遭践踏问题。

人权组织指控中国政府破害维吾尔人，包括在拘留营中对他们大量实施强迫劳动。这个以穆斯林为主的少数民族，在新疆约有1000万人口。美国和其他一些外国议员和议会指控中国在新疆对维吾尔穆斯林进行种族灭绝。

但中国当局坚决否认了这些指控。

路透社说，上周英国外交，联邦及发展事务部的一名部长说，艾尔肯-吐尼亚孜没有受到英国的邀请，也不会得到部长级会谈的"尊重"，但官员们准备与他会面，作为对指控的侵权行为进行"有力接触"的一部分。

中国驻伦敦大使馆没有立即回应路透关于新疆自治区主席取消访英的评论请求。

另据法新社说，英国政府没有邀请新疆自治区主席吐尼亚孜，也没有任何政府成员计划与他会面。

本周一在伦敦外交部附近举行的示威活动中，前保守党领袖邓肯-史密斯(Iain Duncan Smith)对参与者们说："我们不会去见那些杀人的人。他称，政府官员与这位新疆自治区主席会面的想法是"不可接受的"。

几年来，中国一直被指控将100多万维吾尔人和其他以穆斯林为主的少数民族成员关在新疆的集中营里。

2021年，英国国会议员通过一项动议，称北京对新疆维吾尔族和其他少数民族的待遇为"种族灭绝"，从而激怒了中国。

联合国人权事务高级专员提到了反人类罪，北京拒绝了这些指控。

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