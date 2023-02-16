习近平将对伊朗进行国事访问

中国/伊朗

伊朗总统易卜拉欣-莱希在欢迎仪式上与中国国家主席习近平握手2023年2月14日北京（伊朗总统网站/WANA提供）。

中国外交部2月16日在伊朗总统莱希（Ebrahim Raïssi）对中国进行三天国事访问的最后一天宣布，中国国家主席习近平将对伊朗进行国事访问。

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据中国外交部发表的一份联合声明说，习近平先生"欣然接受"伊朗总统邀请其访问伊朗，但没有透露他访问的明确日期。

据法新社介绍，中国国家主席习近平上一次对伊朗进行国事访问是在2016年1月。

作为政治和经济伙伴，特别是因两国对俄罗斯入侵乌克兰的立场，北京和德黑兰都面临来自西方的压力。此外，伊朗还因其开发核武计划而受到美国的制裁。

在今天周四的声明中，中国和伊朗呼吁美国解除对伊朗的制裁，称"确保伊朗的经济红利"是2015年签署的伊核协议的"一个重要部分"。

北京和德黑兰还呼吁“充分和有效地执行该协议”，并指责“美国单方面退出”伊核协议造成了当前的紧张局势。

法新社指出，伊朗是最近向俄罗斯提供支持的主要国家之一，自2022年2月俄罗斯开始军事入侵乌克兰以来，俄罗斯的外交孤立一直在加剧。

西方国家指责德黑兰向莫斯科提供了用于攻击乌克兰的武装军事无人机，但德黑兰对此予以否认。

周二，习近平赞扬了中国与伊朗的"团结"，并称"面对世界、时代和历史发展带来的复杂局面，中国和伊朗相互支持，展现团结合作"。

据伊朗官媒IRNA报道，周三2月15日，伊朗总统阿亚图拉莱希博士被授予了北京大学荣誉教授的头衔。伊朗总统莱希还在北京大学发表了演讲，内容包括赞颂和支持习近平的一代一路倡议。

北京于2021年与德黑兰签署了一项为期25年的广泛战略协议。这一伙伴关系涵盖了能源、安全、基础设施和通信等不同领域。

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