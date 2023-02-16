法国：与中国“重新建立联系”的时机已经到来

中国/法国/中法关系

2023年2月15日，中国最高外交官王毅在巴黎受到法国外交和欧洲事务部长凯瑟琳·科隆纳的欢迎。

法国周四认为，与中国“重新建立联系”的时机已经到来，以便说服北京为乌克兰的和平“做出贡献”。此前，因新冠疫情以及外交紧张局势，法国和中国的关系有所变冷。

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法新社报道，在与中国外交负责人王毅在巴黎进行了两天的会谈后，法国总统府爱丽舍宫证实，确实“正在准备”法国总统马克龙于“第一季度”访华。周三，法国总统亲自会见了王毅。

法国总统府对媒体说，“现在真的是与中国当局重新建立联系的时候了。”法国总统府明确指出，它希望“重振”那些双边项目，并就气候危机或乌克兰冲突等全球挑战进行对话。

法国总统的一名顾问说，双边关系的这一复苏是和中国结束新冠清零政策相联系的。这名顾问还说，“我们已经三年没有与中国当局直接接触了”，“许多主题”必须“面对面的讨论”。

法新社指出，中国与欧盟之间的关系在2021年变得紧张，当时，欧洲实施制裁以抗议中国当局镇压维吾尔族穆斯林少数民族。作为报复，北京对欧洲议员进行了制裁。法国承认在这个问题上将保持现状，并声称已经“非常明确”地向王毅提出了人权问题。爱丽舍宫表示，“我们接受中国现在的样子”、“这一持续了十多年的关闭轨迹”不应该“阻止我们继续保持联系”。

在双边关系方面，法国政府希望在中国市场的准入上能够有“重新的平衡”，特别是在航空领域和农业。

另外，马克龙仍然希望说服中国向俄罗斯施加压力，“为解决乌克兰冲突做出贡献”。

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