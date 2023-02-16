看：走向神坛的金正恩爱女

朝鲜金正恩女儿

朝鲜领导人金正恩的爱女Kim Ju Ae （金主爱）在阅兵式上2023年2月9日平壤

金正恩的爱女Ju Ae（音译主爱）年仅10岁，已数次高调亮相。最近一次她在父亲身边检阅军队，吸足了外界的目光，超过了那些挂满勋章的将军和洲际弹道导弹。有评论指出金家王朝第四代公主正在走上神坛。

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法新社回顾了一下这位朝鲜公主的已知情况：

她是谁？

多年来，朝鲜国家媒体从未提及金正恩的孩子，尽管韩国情报机构说金正恩与妻子李雪主育有三个孩子，年龄现在大约13岁、10岁、6岁。

此前，对金正恩这个女儿的唯一确认，来自前美国篮球明星丹尼斯-罗德曼 （Dennis Rodman），他声称在2013年访问朝鲜时，见到了金正恩的一个小女儿，名叫“主爱”。

后来，在三个月前的2022年12月，在朝鲜试射最强大的洲际弹道导弹时，金正恩带着爱女出现了。

尽管朝鲜从未正式确认她的名字，但情报机构和首尔的分析人员认为，她就是金正恩第二个孩子金主爱（Ju Ae）。

她是金正恩的继承人吗？

专家们说，看起来确实如此。

朝鲜国家媒体称，她是金正恩"心爱"和"尊敬"的女儿。她被镜头拍到与父亲金正恩手拉手走在一起，而她的母亲却在后面跟着。

韩国世宗研究所的研究员郑相昌（Cheong Seong-chang）指出，这表明朝鲜已经开始围绕金主爱建立一种“个人崇拜”。

郑相昌说，这"显示她已被指定为事实上的继承人，尽管她尚未拥有'继承人'的正式地位"。

在朝鲜国家媒体的图片中，主爱被放在中间，紧挨着她的父亲，周围都是国家高级官员。

郑先生补充说：“这暗示着金主爱将在未来成为朝鲜军队的最高指挥官”。

朝鲜会接受一位女性领导人吗？

悉尼科技大学的系主任布朗文-达尔顿（Bronwen Dalton）说，在朝鲜，妇女担任政治领导角色，正酝酿着一种变化。

她说，朝鲜领导人为了“维持其合法性，正试图塑造一个新版女性形象，以反映其国家近几十年来的社会变化”。

这位朝鲜问题专家补充说，朝鲜年轻一代已经“使用手机长大，可以接触到外国媒体的内容"，这迫使朝鲜重新调整其理想女性范本。

虽然朝鲜目前的领导层以男性为主，但也有一些女领导，包括朝鲜外务相崔善姬（Choe Son-hui）和作为政权发言人的金正恩的妹妹金与正（Kim Yo-Jong）。

达尔顿女士告诉法新社，金正恩现“主持着一个宣传机构，围绕女性地位打造一套新的叙述"。

但她强调称，现在，朝鲜所有妇女的基本角色仍是对她们的“父亲”金正恩的崇拜奉献"，而金主爱正在完美地体现这一点。

有朝一日她会掌权？

专家门认为那还是未定之天。

达尔顿女士说，“指靠家庭关系和接近权力是靠不住的，这在朝鲜可能尤甚于在其他国家”。她回顾了金家王朝的一些家族成员被流放或被杀害的命运，并补充说，“女性成员也不能幸免”。

现任世界朝鲜研究所研究员和负责人的脱北者An Chan-il（安江日音译）说，女性掌舵朝鲜目前仍然是"不可能"的情况。

他告诉法新社：现在朝鲜没有人会接受“金正恩马上消失、金主爱接替他的想法”。

但他补充说，在未来十年或二十年里，如果逐渐呈现给公众，再加上"意识形态教育"，可能会有所帮助。他还说，"朝鲜人很少问自己，谁会成为他们的领导人"。

平壤的核武库呢？

虽然朝鲜不是一个君主制国家，但金正恩是继他的父亲金正日和祖父金日成（金家政权创始人）之后，第三个领导这个国家的同一家族成员。

而对于金氏家族而言，维护政权的最重要因素之一，就是他们的核武器与弹道导弹计划。

首尔梨花大学教授李雷夫（Leif-Eric Easley）告诉法新社，"庆祝朝鲜制造出具有核能力的导弹，似乎是投射一个吸引人的儿童形象的奇怪机会"，但它们是有效的国内宣传。

他指出：金正恩将平壤的核武库描述为可以世代相传的国家安全资产，同时宣称军队对他的政治王朝完全忠诚。

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