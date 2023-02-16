美副国务卿：各国都应警告中国不要引发台海冲突

台海冲突

周三，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）回答有关中国可能侵略台湾的问题时表示，所有国家都应该警告中国不要引发台海冲突；她并告诫，北京不要以一个美国国会议员访问台湾为借口，对台湾采取军事行动。

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周三2月15日，在美国对华智库“布鲁金斯学会”的一场活动上，该学会研究员何瑞恩（Ryan Hass）向发表演说的美国副国务卿谢尔曼提问，是否认为台海终将一战，还是认为冲突并非无法避免？

谢尔曼回答自己当然不乐见有一天无法避免冲突。她重申台湾海峡的重要战略地位：“世界上很多人、包含美国人，都不知道全球有五成的货运，航程中总会经过台湾海峡。”如果台海卷入战争，全世界都无法置身事外。

据路透社报道，谢尔曼提到：“我们希望中国不要把（美国）国会议员对台湾的访问，当作军事行动的借口。” 谢尔曼以俄乌战争为鉴，指出台海要是爆发冲突对全球的影响。乌克兰战争已增加了全世界的能源和粮食不安全，并加剧了通膨压力。

“台湾海峡的冲突也是如此”，谢尔曼说，“我敦促所有国家告诉中国，这影响到了我。这会影响到我的人民，我的国家。这不是一个好主意。”

路透社援引谢尔曼表示，即使北京正试图调解冲突，结束俄乌战争来提高其全球地位，但对于中俄“无上限”的伙伴关系，以及北京对莫斯科入侵乌克兰的支持，华盛顿感到“越来越担忧”。她认为，中国不可能脚踏两条船（have it both ways）。

她又说：“但我要对所有支持俄罗斯的人说，你们最终会自食恶果。” 她补充说，乌克兰人将为俄罗斯总统普京带来一场战略失败。并强调出：“这将给那些支持这种不道德的入侵行为的人带来很多问题。”

至于美国的“一中政策”，谢尔曼则重申美国对台湾的立场并未改变，也就是反对任何一方片面改变台海现状，并以美国的一中政策为基础，支持台湾有自卫能力。她表示，此一立场数十年来发挥了效用，因此应继续保持一贯。

周所周知，去年8月，时任美国众议院议长佩洛西访问了台湾，中国解放军便以此为由，在台湾周围进行了大规模实弹演习，发射导弹落于日本专属经济区水域，引发国际谴责，并使美中关系受到冲击。

许多美国议员后来也接连访问了台湾。据彭博社统计，去年至少有37名美国议员访问了台湾，数量上是10年来之最。

目前外界普遍估计，1月份接任众议院议长的共和党议员麦卡锡（Kevin McCarthy）今年将访问台湾。中国外交部则就此警告称，麦卡锡若成行将“影响中美关系，破坏台海和平稳定”，对此麦卡锡回应，中国“吩咐不了”他该去哪里。

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