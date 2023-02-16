美国参议院一致谴责中国间谍气球

美国中国气球

继众议院之后，美国参议院2月15日也一致通过了谴责中国间谍气球侵入美国领空的决议，形成两党共同向拜登政府施压的局面。

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据纽约时报介绍，美国参议院2月15日一致通过两项决议，指控中国在美国上空发送监视气球，与众议院一起正式谴责这一事件，该事件在国会山引发了两党对拜登政府问责的一致要求。

这两项决议中的第一项由密苏里州共和党参议员乔什-霍利（Josh Hawley）撰写，谴责中共"入侵"美国领空，同时呼吁总统拜登在间谍气球事件和中国的间谍活动方面对美国人民和国会保持透明。

第二项决议是蒙大拿州民主党参议员乔恩-泰斯特（Jon Tester）和缅因州共和党参议员苏珊-柯林斯（Susan Collins）提出的两党决议，谴责中国的间谍气球"公然侵犯"美国的主权。

2月1日，蒙大拿州居民在天空中发现这个气球在该州敏感军事地点附近盘旋了一段时间，引起他们的警觉。

纽时说，这些措施使参议院与众议院上周首次做出的姿态保持一致，上周众议院一致通过了一项决议，谴责中共在美国领空发送气球的行为。

上周美国众议院全票通过的决议是在一些共和党领导人的建议下制定的，重点是强烈关注中国，而不是就这一事件谴责拜登总统个人。（许多共和党人已经公开谴责了拜登）。

霍利先生周三晚上发布的声明说："中国决定派遣一个监视气球进入美国领空是对美国主权的严重侵犯，这将不会被容忍。他还说，"我们必须发出一个信息--并从这个（拜登）政府获悉有关在我们的天空中发生了什么情况，而现在我们正这样做。

泰斯特先生和柯林斯女士撰写的两党决议在许多方面反映了众议院决议的内容，例如，承认美国空军"在总统指示下，按照军方建议"击落了间谍气球，并特别谴责了中共在其他国家上空的监视活动，指出中国的间谍气球已穿越了40多个国家的领空。

美国参议院的两党决议还要求拜登政府说明它计划如何与受此类气球影响的其他国家合作，并评估允许气球穿越美国几个州后再将其降落所获得的情报的价值。

中国外交部发言人汪文斌说，北京反对美国国会有关中国气球的这些决议，称它们"纯粹是政治操纵和恶意炒作"。他敦促美国国会"立即停止抹黑中国的错误做法，并停止采取导致局势升级的行动"。

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