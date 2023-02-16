荷兰半导体设备制造商ASML调查前中国雇员窃密事件

荷兰/中国/窃密

荷兰阿斯麦（ASML）公司表示，它正在调查该集团一名前中国雇员盗窃一项专利技术机密信息事件。同时补充说，这一泄漏对其业务"不重要"。

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全球顶级半导体设备制造商，荷兰阿斯麦公司2月15日周三发给法新社的一份声明说：“阿斯麦最近发现一名中国雇员窃取了有关其专利技术的机密信息”，并说，这名雇员现已成为“前雇员”。

荷兰阿斯麦公司补充说，"我们正在对此事进行调查。根据我们的初步调查结果，我们认为这个盗窃行为对我们的业务不重要"。

阿斯麦正处于华盛顿的攻势当中，美国希望荷兰与日本加入其对中国的出口限制，因为中国可能将芯片制造设备用于军事目的。

阿斯麦被视为全球半导体供应链中的关键战略参与者，是唯一制造极紫外光刻机（EUV）的公司，这些巴士大小的机器可以制造最先进的芯片。

阿斯麦的光刻机已被列入由包括美国与荷兰在内的大约40个国家签署的多边协议中，该协议对军民两用技术的出口进行管制。

阿斯麦说：公司"可能违反了某些出口管制条例"，并说公司已向有关当局报告了这一事件。

华盛顿希望也禁止出口阿斯麦的深紫外（DUV）光刻机，因为这些旧光刻机对于中国的芯片生产至关重要。

根据1月下旬的新闻报道，华盛顿、海牙和东京达成了一项协议，但这并没有得到正式确认。

阿斯麦首席执行官彼得-温尼克（Peter Wennink）在周三发表的年度报告中说，"据我们了解，已经对出口采取了措施，包括先进的光刻工具及其他类型的设备"。

他继续说：荷兰与美国和日本达成的“这项协议的条款尚未公开，目前仍然保密”，并说，荷兰"政府需要几个月的时间来起草和颁布新规则"。

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