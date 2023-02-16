【视频】独立派苏格兰领导人斯特金意外宣布辞职

英国，苏格兰，政治

苏格兰独立派领导人尼古拉-斯特金（Nicola Sturgeon）担任执政苏格兰八年之后，周三宣布辞去首席大臣之职，法国电视France24的报道说，斯特金最近因一项有争议的准许性别改变法而政治受挫，她的辞职也是对苏格兰独立运动的一大打击。

广告 继续浏览后续

斯特金在新闻发布会上说。"我知道时机已到，现在对于我、对于我的政党和国家来说都是恰当的时机，因此我今天宣布打算辞去首席部长及所担任的政党领袖的职务"。她表示会继续任职、直到苏格兰民族党任命新的领导人为止。

现年52岁的斯特金是苏格兰长期以来一直很受欢迎的政治领袖，她正在领导推动举行苏格兰第二场独立公投。

今年1月，在新西兰总理杰辛达-阿登(Jacinda Ardern)表示因精力原因意外辞职后，斯特金曾称自己精力充沛，完全没有准备必须离职。

这位支持独立的苏格兰领导人在其前任亚历克斯-萨尔蒙德2014年辞职后, 成为苏格兰民族党和苏格兰政府的领导人。她不断赢得选举成功，2021年5月与绿党一起使支持独立派在地方议会再次赢得多数。

但由于去年12月苏格兰议会通过了一项极具争议的法律使斯特金在政治上受挫，该法放松了对性别转换的条件限制，准许从16岁开始，在没有医疗建议的情况下可改变性别。伦敦表示将反对这项法律，而就在法案投票后，一桩丑闻更加剧了争议：一名在变性前被判强奸妇女的人，变性后被被关进女子监狱，引起了民意强烈反响。这名囚犯最终被转移到一个男子监狱。

点击视频，收看法国电视France24的特约记者报道

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅