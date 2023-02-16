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【视频】独立派苏格兰领导人斯特金意外宣布辞职

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Après une vie au service de l'indépendance de l'Écosse et presque une décennie au pouvoir, Nicola Sturgeon quitte la scène. La Première ministre écossaise et patronne du SNP, le Scottish national party, a présenté sa démission mercredi 15 janvier, à la surprise générale.
Après une vie au service de l'indépendance de l'Écosse et presque une décennie au pouvoir, Nicola Sturgeon quitte la scène. La Première ministre écossaise et patronne du SNP, le Scottish national party, a présenté sa démission mercredi 15 janvier, à la surprise générale. REUTERS - POOL
作者： 林兰
4 分钟

苏格兰独立派领导人尼古拉-斯特金（Nicola Sturgeon）担任执政苏格兰八年之后，周三宣布辞去首席大臣之职，法国电视France24的报道说，斯特金最近因一项有争议的准许性别改变法而政治受挫，她的辞职也是对苏格兰独立运动的一大打击。

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斯特金在新闻发布会上说。"我知道时机已到，现在对于我、对于我的政党和国家来说都是恰当的时机，因此我今天宣布打算辞去首席部长及所担任的政党领袖的职务"。她表示会继续任职、直到苏格兰民族党任命新的领导人为止。

现年52岁的斯特金是苏格兰长期以来一直很受欢迎的政治领袖，她正在领导推动举行苏格兰第二场独立公投。

今年1月，在新西兰总理杰辛达-阿登(Jacinda Ardern)表示因精力原因意外辞职后，斯特金曾称自己精力充沛，完全没有准备必须离职。

这位支持独立的苏格兰领导人在其前任亚历克斯-萨尔蒙德2014年辞职后, 成为苏格兰民族党和苏格兰政府的领导人。她不断赢得选举成功，2021年5月与绿党一起使支持独立派在地方议会再次赢得多数。

但由于去年12月苏格兰议会通过了一项极具争议的法律使斯特金在政治上受挫，该法放松了对性别转换的条件限制，准许从16岁开始，在没有医疗建议的情况下可改变性别。伦敦表示将反对这项法律，而就在法案投票后，一桩丑闻更加剧了争议：一名在变性前被判强奸妇女的人，变性后被被关进女子监狱，引起了民意强烈反响。这名囚犯最终被转移到一个男子监狱。

点击视频，收看法国电视France24的特约记者报道

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