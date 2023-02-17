世界银行行长马尔帕斯宣布即将辞职

世界银行行长马尔帕斯 (David Malpass) 在一份声明中表示，他将于 6 月 30 日前辞去他担任了四年的这个发展机构的职位。马尔帕斯 2019年4月上任，是由特朗普政府选择其担任五年期的世界银行行长，亦即他缩短了自己的任期时间。

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世界银行行长戴维·马尔帕斯 (David Malpass) 15日，在一份声明中表示，他将于 6 月 30 日前辞去该发展机构负责人的职务。

世界银行的声明称，现年66岁的这名位于华盛顿世界银行的第 13 任主席，他于周三通知董事会，打算离开他担任了四年的这个职位。

世界银行新闻稿中引述戴维·马尔帕斯的话说，世银集团“基本稳健、财务可行，并有能力在面临紧迫的全球危机时增加其对于经济发展的影响力”，并将此视为“领导层平稳交接的好时机。 ”。

这位世银的美国籍行长在发给该银行团队的一份说明中说：“在我迎接新挑战的过程中，我要感谢我们所有的员工和董事会，”

世界银行并在其新闻稿中强调说，戴维·马尔帕斯 (David Malpass) 在任四年期间“专注于寻找更有力的政策来促进经济增长、减少贫困、提高生活水平和缩减了公共债务的包袱”。

现年66岁的美国经济学家马尔帕斯于2019年4月上任，是特朗普政府选择其担任五年期的世界银行行长，也就是，他缩短了自己的任期时间。

去年 9 月，他被指责为气候怀疑论者，因他拒绝将化石燃料的生产与气温升高联在起来。

就这议题爆发后，当大卫马尔帕斯被询及此问题时，他只是简单地回答说：“我不是科学家”。 也就是这一项错误，迫使他在几天后的电视采访中，改变说法。

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