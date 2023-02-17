慕尼黑安全会议主题：乌克兰战争和中美紧张关系

慕尼黑安全会议

在俄罗斯入侵近一年后，乌克兰的战争以及北京和华盛顿之间的紧张关系加剧，是2月17-19日的慕尼黑国际安全会议的主要议题。

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据法新社报道，150多名政府代表将聚集在德国巴伐利亚州首府慕尼黑，参加这次关于国际安全问题的年度会议。

德国总理朔尔茨和法国总统马克龙将是周五的主角之一。中国外交负责人王毅、美国副总统哈里斯、外交部长布林肯和将于秋季卸任的北约秘书长斯托尔滕贝格也将出席。

今年没有俄罗斯官员被邀请。

预计西方领导人将重申他们的承诺，继续向基辅提供财政和军事支持，直到击退俄罗斯2022年2月24日开始的侵略。

目前在乌东，特别是在巴赫穆特陷入困境的冲突没有减弱迹象。

在这种情况下，乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kouleba）在接受德国丰克（Funke）媒体集团采访时，排除了通过外交手段结束冲突的任何可能性。

经过一年的战斗，双方都有数以万计的人丧生，北约对俄罗斯的新攻势感到忧虑。

北约秘书长斯托尔滕贝格周四接受法新社采访时警告说 "我们必须做好长期准备，战争可能会持续很多很多年"。

西方国家正在通过向乌克兰交付武器和对俄罗斯实施经济制裁来支持基辅。

在这方面，华盛顿及其盟友准备"在2月24日前后"通过"新的一揽子重大制裁"措施。美国负责政治事务的助理国务卿维多利亚-努兰德（Victoria Nuland）周四说，这些制裁将针对个人，加强银行限制，并触及那些允许俄罗斯规避制裁的第三国。

七国集团的外交首脑们将于周六在慕尼黑安全会议期间举行会议。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，西方国家已对莫斯科实施了严厉的制裁，打击了俄罗斯国家的最高层，以及其工业、银行和石油部门。

与中国的紧张关系

美国和中国之间的紧张关系因中国气球飞越美国领土而加剧，也可能在会议的讨论中占据突出位置。

北京坚持认为该气球是民用的，并报复性地指责美国气球进入中国的领空。美国国务卿布林肯在事件发生后推迟了对中国的访问。

这一裂痕发生时，欧洲人，特别是德国和法国，还是希望说服仍是莫斯科亲密盟友的中国，向普京施压以结束战争。

去年11月，德国总理朔尔茨去了北京，在那里他会见了中国国家主席习近平。

而爱丽舍宫昨天周四证实，法国总统马克龙"在今年上半年"对中国的访问确实"正在准备中"。法国总统周三亲自接待了王毅。

王毅将在欧洲之行后前往莫斯科。法国总统的一位顾问说，法国特别"鼓励"王毅向莫斯科"传递信息"，以便"俄罗斯回到谈判桌"，并"停止轰炸"平民。

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