索罗斯：习近平将是大输家

索罗斯/习近平

习近平与普京在上合组织（SCO）峰会2022年9月16日撒马尔罕。

金融家索罗斯2月16日在慕尼黑安全会议上发言，谈到气候，乌克兰战争，俄罗斯帝国解体，以及与普京关系密切的中共领导人习近平。

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索罗斯表示，乌克兰的胜利将导致俄罗斯帝国的解体，它将不再是对欧洲和世界其他地区的威胁。而且，前苏联的成员国们也希望看到俄罗斯失败，因为这样他们就能坚持自己国家的独立。

习近平是大输家

索罗斯说，在中国方面，习近平将是一个大输家。他将因与普京的亲密关系而遭受影响。而且，中国可能已经开始走上了革命的道路。

他认为，习近平今天面临的大部分困难都是自作孽：他上台后努力扭转邓小平取得的改革进展，并对国家经济管理不善。

索罗斯表示，清零政策的混乱退出，动摇了中国民众对习近平领导的共产党的信心。“中国目前的情况汇集了所有可能导致政权更迭或革命的条件”。

索罗斯还认为，“只要习近平在位，中国就永远不会成为他所希望的军事强国或政治力量”。

开放社会与封闭社会

索罗斯形容当今世界的局势是：“在开放的社会和封闭的社会争夺世界主导权的同时，由于气候变化的不可阻挡的推进，我们的文明正面临崩溃的风险”。

他还说，“在一个开放的社会，国家的作用是保护个人的自由。而在一个封闭的社会里，个人的作用是为国家的利益服务”。

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