英国前首相促西方采取措施保护台湾 避免“为时已晚”

英国/中国/台湾

英国前首相莉兹-特拉斯2月17日在东京敦促西方提前采取措施保障台湾安全，勿等“为时已晚”。她说，英国政府2015年试图讨好习近平的做法“太天真”，并指出，当民主国家不能抵制独裁政权时，就会发生像俄罗斯入侵乌克兰的情况。

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英国《卫报》消息，英国前首相莉兹-特拉斯（Liz truss）周五在日本国会举行的跨国议会联盟（IPAC）中国问题论坛上，呼吁西方在中国侵略台湾之前，在国防，经济和政治上采取措施，保障台湾安全，以免“为时太晚”。

这位英国史上任期最短的首相说，我们的政府必须向（中国）发出信号，指出对台湾的军事侵略将是一个战略错误。她补充说，当涉及中国时，"如果现在不采取行动，从长远来看，我们会付出沉重的代价"。

特拉斯说，英国政府在2015年试图讨好习近平的做法“太天真”...。我们为他铺了红地毯，附加“所有国事访问的盛况和仪式"。"我参加了为他举行的宴会”。“回想起来，我认为这是发出了错误的信息"。

习近平的野心

莉兹-特拉斯补充道：有些人认为，一个极权主义的中国崛起在某种程度上是不可避免的，反对这个政权则是一项无望的任务。但她拒绝这种宿命论，她指出，对于极权主义崛起能否发生或如何发生，“自由世界发挥着重要作用”。

卫报说，去年夏天，在美国议长佩洛西访台后不久，中国军队在台湾周围举行了大型军事演习，当时习近平为此招致了广泛的谴责。

特拉斯说，我们知道，“习主席非常清楚地表明了他的野心”，那就是要由中国控制台湾。但在我看来，“这将是灾难性的”。她补充说，北京方面需要清楚地听到这样的信息：“这些入侵行为是不可接受的”。

她表示，俄罗斯入侵乌克兰是一个"严酷的提醒"，即，当一个国家未能对侵略行为及早采取行动时，独裁政权会如何胆大妄为。

英国前首相还呼吁建立一个更发达的太平洋防务联盟，并与台湾进行更深入的经济融合，以防止冲突。

莫里森批"绥靖"

《卫报》说，澳洲前总理莫里森也参加了这次跨国会议。莫里森早些时候将西方对中国的"绥靖"比作当年“与希特勒达成的慕尼黑协议”。今天他在小组会议上问特拉斯，“鉴于在世界最繁忙的航道之一的台湾海峡发生冲突会导致全球经济受影响，那为什么乌克兰战争在欧洲引发的能源危机没有让各国在深化与中国的贸易往来方面进行反思”。

特拉斯答道，因为"人们不愿意相信最坏的情况会发生"。"这就是我们在中国问题上看到的部分情况。"

《卫报》介绍说，特拉斯的主旨演讲被认为试图重建其政治声誉，同时也增加了对她的继任者苏纳克的压力，要求苏纳克对北京采取更强有力的立场。

更鹰派的英国保守党议员们正在呼吁苏纳克在政府国防和外交政策战略的更新中，将中国重新归类为"威胁"，而不是"系统性竞争者"。该战略预计将于下个月公布。

去年11月，苏纳克宣布英中关系的"黄金时代"结束，但呼吁在"稳健的实用主义"基础上继续与北京接触，这个立场区别于特拉斯去年夏天竞选期间采取的更为鹰派的立场。

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