【视频】气球风波：拜登希望与习近平“谈谈” 不希望出现新冷战

美国，中国

美国总统拜登周四（2月16日）表示，他希望与中国国家主席习近平 "谈谈“，希望将气球事件调查清楚，不希望美中间出现新的冷战。2月4日美国击落一个在其上空飞行的中国高空气球，事件导致美中关系进一步降温。

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美国再次击落在阿拉斯加、加拿大和密歇根州上空新发现的三个不明飞行物几天之后，拜登总统终于打破沉默，表示希望就气球事件与中国国家主席习近平“谈谈”，他在讲话中说，“还不确切知道此后这三个飞行物到底是什么，但目前没有迹象表明它们与中国的间谍气球计划有关，也没有迹象表明它们是其他国家的间谍装置“，拜登说，根据获得的最新情报，“这三个物体很可能与私人公司、娱乐机构、气象研究或其他科学研究有关。”

据报道，目前还没有发现这三个飞行物的残骸，因此，不可能像发现的第一个气球一样，证明其来源，据华盛顿称，发现的第一个高空气球是一个中国间谍飞行器，2月4日，美军将该气球击落。但北京指责美国的这一反应过度，称该气球是一个用于气象研究的气艇。两国在过去这几天里提高了声调， 拜登承诺美国将摧毁任何威胁其安全的空中物体，但他也同时表示希望避免外交危机。说，“我们寻求与中国竞争，而不是冲突。我们不希望出现新的冷战 ”。他在周二说，“我希望和习近平主席谈谈，我希望我们能将此事查个水落石出，但我们不会为击落这个气球而道歉”。

中国则指责白宫虚伪。据北京称，在过去一年中有十多个美国气球进入了中国领空，而华盛顿对北京的指控予以否认。

点击视频收看法国电视France24的报道

USA-OBJECTS/BIDEN REUTERS - KEVIN LAMARQUE

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