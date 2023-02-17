越南2000只猫咪被杀害用于传统药物

越南/社会

越南警方2月16日在该国西南部一个屠宰场查获了大约2000只准备用于传统医药的猫咪尸体。据"四爪国际"的说法，越南每年有一百万只猫咪遇害。

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据法新社2月17日发自河内的报道，这两千只猫科动物的尸体是周四在湄公河三角洲南部同塔省（Đồng Tháp）一个屠宰场被查获的，同时那里还有480只活猫。

据同塔省官方报纸说，这些猫咪的尸体被存放在一个冷库里，总重量大约4吨，然后它们将通过漫长的煮沸过程变成了传统药物。

一些越南人认为，猫骨提取物可以帮助治疗哮喘和骨质疏松症等疾病。

据介绍，同塔省的这些冷冻猫咪的尸体已被销毁，被救下的猫咪们将接受健康检查。

法新社说，在越南，吃狗和猫仍然是合法的，该国的许多餐馆提供这种肉，但参与交易的人必须提供证明动物来源的证书。

而东塔省杀害数千猫咪的屠宰场没有出示授权屠宰的文件，也没有详细说明可追溯性。

到目前为止，此案尚无人被捕。

根据非政府组织"四爪国际"的说法，越南每年有多达一百万只猫咪成为这种贸易的受害者。

法新社说，在亚洲，传统医药助长了对野生动物的非法贸易，越南既是消费中心也是转运中心。

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