马克龙和朔尔茨就欧洲空中防御问题重启辩论

国际/慕尼黑安全会议

欧洲是应该战略自主呢，还是最好依赖华盛顿呢？法国总统马克龙和德国总理朔尔茨周五在慕尼黑将欧洲的空中防御问题重新摆到了桌面上。

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法新社从慕尼黑报道，在慕尼黑安全会议之前，法国总统宣布将在巴黎汇集不同的国家特别是德国、意大利和英国，召开“欧洲空中防御大会”。

法国总统进一步指出，这一大会的召开将使得“从工业角度谈论这个问题成为可能”，所有欧洲工业家参与这一大会，将能够提供解决的方案。另外，这一大会的召开也使得“可以从战略角度（......）通过包括核威慑”来谈论这个问题。

在此之前不久，德国总理也重新提说了一个有争议的话题：这就是，柏林将给自己装备反导弹和防空盾牌。

德国总理说，“在欧洲能力的联合发展方面，我们正在取得进展（...）。”德国发起的旨在加强北约框架内欧洲空中防御的“欧洲天盾”（European Sky Shield）倡议就是证明。

法新社表示，随着乌克兰战争的爆发，空中防御问题再次成为人们关注的焦点。因为自乌克兰冲突开始以来，俄罗斯空军从来没有能够控制乌克兰的天空。法国议会周三发表的一份报告表示，“乌克兰军队遏制和阻止俄罗斯空中优势的能力是战争头几个月的关键因素，它决定了冲突的后续情况”。

然而，莫斯科在秋季成功地扭转了战争的态势，用伊朗导弹和无人机袭击了敌人的重要基础设施。而基辅也从未停止向西方索要地对空防御武器。

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