朔尔茨促盟友赶快向基辅交付坦克

德国乌克兰坦克

德国总理朔尔茨Olaf Scholz在慕尼黑安全会议上2023年2月17日

基辅盟友向乌克兰交付德国豹式坦克的速度正在放缓，而且看起来没有预期的那么雄心勃勃。

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法新社说，在被各方敦促为这批德国旗舰坦克的交付开绿灯后，总理朔尔茨2月17日周五在慕尼黑安全会议上反过来敲桌子，敦促盟友加快向乌克兰交付豹式坦克。

朔尔茨说，对乌克兰的军事援助"意味着所有能够提供这种坦克的人真的这样做"。

德国国防部长鲍里斯-皮斯托留斯（Boris Pistorius）周五也批评了那些比德国行动"慢"的国家。

德国政府承诺的14辆坦克预计将于3月底抵达乌克兰。乌克兰士兵目前正在德国北部接受坦克使用培训。

乌克兰期待坦克

乌克兰总统泽连斯基昨天在慕尼黑安全会议开幕时通过视频发言，他继续呼吁盟国"加快"对乌克兰的军援速度。

据一些专家称，由德国克劳斯玛菲韦格曼公司 (KMW) 和莱茵金属公司联合生产的坦克预计将在战场上产生决定性影响，乌克兰军队担心俄罗斯在未来几周内发动大规模攻势，因此对这些坦克充满期待。

美国战争研究所（ISW）说："乌克兰可能仍有机会发动大规模反攻（......），但其能力在很大程度上取决于西方向其提供必要装备的速度和规模。

欧洲外交部长博雷利周三做出反应说："我呼吁所有在军营里有现代坦克的欧洲国家：把它们给乌克兰！并且尽快给他们”。

法新社说，未来几个月，乌克兰应该能够得到至少100辆德国豹1- A5型坦克。然而，这些由柏林、海牙和哥本哈根提供的坦克要比“豹2”坦克老的多。

面对乌克兰战争可能变成一场持久战的前景，欧盟委员会主席冯德莱恩特别强调要加快生产基辅"迫切需要的"标准军备，如弹药。她还说："不可能的是，我们需要几个月、几年的时间才能进行再补给"，“向乌克兰运送这些材料”。

巴西拒卖“豹1”弹药

据布鲁塞尔的外交人士称，欧盟成员国目前正在探索为乌克兰联合采购弹药的方法。

此外，德国总理朔尔茨1月30日访问巴西时，曾要求该国将其大量库存闲置不用的豹1坦克弹药转卖给乌克兰，但被巴西总统卢拉拒绝。卢拉还表示，他将在三月访华时为俄乌和平，求助于习近平的帮助。

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