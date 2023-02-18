朝鲜发射一枚远程导弹 似落入日本专属经济区

朝鲜/发射导弹

朝鲜2月18日周六发射了一枚弹道导弹，这是金正恩在华盛顿和首尔联合举行模拟演习的前几天做出的动作。

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据韩国参谋长联席会议说：朝鲜2月18日17点22分许，向东海（日本还）发射了一枚疑似远程洲际弹道导弹（ICBM），韩国军方和情报部门正就具体参数进行分析。

韩联社说，这枚导弹在飞行大约900公里后落入东部海域，具体飞行耗费时间和速度尚未公开。

日本首相岸田文雄向记者说，"看来朝鲜发射的弹道导弹落入了日本的专属经济区，在北海道以西。日本防卫省的一位官员早些时候曾说，预计该导弹将落在北海道北部大岛以西约200公里处。

法新社说，朝鲜半岛的军事紧张局势在2022年升级，当时平壤称其核武地位已经"不可逆转 "并进行了一系列创纪录的武器试验。

朝鲜周六的射击是七周以来的第一次，正值美韩下周准备在华盛顿进行模拟演习，演习的内容是如果应对平壤使用核武器。

韩国国防部一位官员周五告诉法新社，美韩演习的重点是在平壤发生核攻击时，首尔“与华盛顿的核资产进行联合规划、联合管理和联合应对”。

2022年5月上任的韩国总统尹锡悦承诺对平壤采取强硬立场，他大幅加强了与美国的联合军事演习，这些演习在冠状病毒大流行期间被缩减，并在其前任文在寅的外交未获成功时被打断。

首尔周四在一份国防文件中称平壤为“敌人”，这是韩国六年来首次使用敌人这一术语，表明其对朝鲜的立场进一步强硬。

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