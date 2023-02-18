美国将直接警告企业不要规避对俄制裁

美国/俄罗斯/制裁

在俄罗斯2月24日入侵其邻国乌克兰一周年之前，美国副财长阿德耶莫对路透社说，他对阿联酋、伊朗、土耳其和俄罗斯附近的国家规避对俄制裁的情况表示具体关注。

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瓦利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）说，"我们将直接去找这些公司，并非常清楚地告诉他们，你们有一个选择，那就是：“你可以继续做对俄罗斯有利的事情，并为他们提供物质支持，但这样，你就要承担失去进入欧洲经济和美国经济以及英国经济的风险”。

美国及其盟友，包括欧盟和英国，在俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯实施了制裁，然后不断加大制裁的压力。华盛顿的制裁目标包括俄罗斯总统普京以及俄罗斯的金融部门和富豪寡头。

美国副财长阿德耶莫说，对逃避制裁的打击将主要集中在制成品、建筑和军民两用物品上。

他补充说，华盛顿还将与美国、英国、欧洲和日本的银行联系，要求它们警告其客户，如被发现逃避美国对俄制裁，他们可能失去进入金融机构的机会。

美国副财长的这些言论，是在有迹象表明俄罗斯经济在西方制裁下没有出现预期恶化程度的情况下发表的。

据国际货币基金组织上月预测，俄罗斯经济在2022年萎缩了2.2%，而非最初预测的下降8.5%，国际货币基金还预测俄罗斯经济在2023年将增长0.3%，而不是想最初预测的进一步萎缩2.3%。

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