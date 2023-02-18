美国首次谴责俄罗斯在乌克兰犯下“反人类罪”

俄罗斯反人类罪

美国副总统卡马拉-哈里斯（Kamala Harris）在慕尼黑谴责俄罗斯在乌克兰犯下“反人类罪”。这是俄罗斯入侵乌克兰近一年来，美国首次以这个罪指控俄罗斯。

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法新社报道，曾任检察官的美国副总统哈里斯女士2月18日在慕尼黑安全会议在慕尼黑安全会议上发言时，对归咎于俄罗斯的侵犯人权行为进行了令人不寒而栗的描述，她提到了对平民和关键基础设施的系统性轰炸和被归咎于俄罗斯士兵实施的酷刑和强奸，以及将乌克兰人驱逐到俄罗斯，包括让成千上万儿童与家人分离。

美国副总统哈里斯在演讲中说："我们审查了证据，我们知道法律的标准，毫无疑问：这些是反人类罪。她警告说：我对所有犯下这些罪行的人以及他们的上司或这些罪行的帮凶说：“你们将被追究责任”。

美国国务院表示，自俄罗斯入侵开始以来，美国已经记录或追踪了30,600多起俄罗斯军队在乌克兰犯下的战争罪行。

美国外交部长安东尼-布林肯（Antony Blinken）在一份单独的声明中说："这些罪行将不可能逃脱惩罚。

支持到底

基辅要求设立一个特别法庭来审判俄罗斯高级官员，但其具体形式引起了复杂的法律问题。

美国与盟友一致，作为乌克兰主要武器供应国，美国的副总统重申"不论多久"，只要有需要，美国就会支持乌克兰。她还重申了跨大西洋的牢固关系与北约面对俄罗斯的坚定立场。

早些时候，北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格曾对乌克兰可能遭遇失败提出警告说，“最大的风险是普京获胜”。他说，“如果普京在乌克兰获胜，将给他和其他专制领导人带来的信息是：他们可以使用武力来获得他们想要的东西”。

斯托尔滕贝格说，克里姆林宫正在动员"数十万军队"，并从伊朗和朝鲜等专制国家获得 "更多武器"。

欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩呼吁"加倍努力"向乌克兰提供军事援助，以"击败普京的帝国主义计划"。

2022年2月24日俄罗斯入侵开始近一年后，战争还没有看到结束的迹象。俄罗斯军队已夺取了几乎乌克兰五分之一的领土，战斗已夺走双方数以万计的生命，北约担心莫斯科很快会发动新的大规模攻势。

担心长期战争

美国副总统哈里斯女士说，"我们的优先事项是确保乌克兰在当地的力量"。

前一天，法国总统埃马克龙和德国总理朔尔茨在慕尼黑安全会议第一天就表达了对一场长期战争的担忧。

欧盟委员会主席冯德莱恩特别强调要加快生产标准军备，如弹药，这是基辅"迫切需要的"。她说："不可能的是，我们需要几个月、几年的时间才能进行再补给"，向乌克兰运送这些材料。

据布鲁塞尔的外交人士称，欧盟成员国目前正在探索为乌克兰联合采购弹药的方法。

美国军方周五宣布了一项价值近10亿美元的合同，以增加乌克兰大量使用的155毫米火炮弹药的生产。

盟国正通过财政和军事援助支持乌克兰，包括西方制造的重型坦克（即使它们迟迟不能到达当地），并对俄罗斯实施严厉的经济制裁。

在慕尼黑，英国首相里希-苏纳克说，下一次关于乌克兰重建的国际会议将于6月在伦敦举行。

乌克兰还呼吁其盟友向乌克兰提供战斗机，但是盟友在现阶段仍然不愿意提供。

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