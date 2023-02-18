苏纳克：现在是我们加倍对乌克兰提供军事支持的时刻

英国/乌克兰/俄罗斯

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）2月18日在出席慕尼黑安全会议时敦促各国领导人当前就向乌克兰提供最先进的武器，以确保该国安全的长期未来。苏纳克指出，乌克兰的盟国必须向其提供“先进的、符合北约标准的能力”。他强调现在是“加倍”对乌克兰提供军事支持的时候了。

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苏纳克在讲话中向与会的各国政要表示：“英国将永远站在自由、民主和法制的一边。而我们欧洲大陆的安全将永远是我们压倒一切的优先事项。现在，没有什么比我们对乌克兰战争的反应更能体现这些承诺了。就在今年，我们成为世界上第一个向乌克兰提供坦克的国家，也是第一个培训（乌军）飞行员和海军陆战队的国家。我们去年提供了23亿英镑的军事援助，而且我们将在2023年达到或超过这个数字。”

苏纳克说：“其他盟友也可以讲述一个类似的故事——我们的集体努力正在产生作用。但每过一天，俄罗斯军队就会造成更多的痛苦和折磨。现在，改变这种情况的唯一途径是让乌克兰获胜。因此，我们需要为乌克兰制定一项军事战略，以便在战场上获得决定性的优势，从而赢得战争，并制定一项政治战略来赢得和平。为了赢得战争，乌克兰需要更多的大炮、装甲车和防空装备。因此，现在是我们加倍提供军事支持的时刻。”

苏纳克说：“当普京发动这场战争时，他赌的是我们的决心会动摇。甚至现在，他也在赌我们会失去勇气。但我们当时证明他错了。我们现在也将证明他错了。我们在接下来的几个月里共同提供的装备数量相当于2022年全年的数量。我们必须共同帮助乌克兰保护其城市免受俄罗斯炸弹和伊朗无人机的袭击。这就是为什么英国将成为第一个向乌克兰提供更长射程武器的国家。这就是为什么我们正在与我们的盟友合作，为乌克兰提供最先进的防空系统，并建立他们所需的空军来保卫他们的国家。”

苏纳克说：“当然，英国随时准备帮助任何国家，提供乌克兰当今可以使用的战机。但我们也必须训练乌克兰飞行员使用最先进的喷气战斗机，这正是英国正在做的......这样乌克兰就有能力长期捍卫其安全。但为了赢得和平，我们也需要重建我们的集体安全所依赖的国际秩序。首先，这意味着维护国际法。全世界都必须追究俄罗斯的责任。我们必须通过国际刑事法院为他们犯下的令人震惊的战争罪行伸张正义，无论是在布查、伊尔平、马里乌波尔还是其他地方。俄罗斯也必须为其所造成的可怕破坏负责。”

苏纳克说：“我们将于今年6月在伦敦主办乌克兰恢复会议。我们应该考虑一起如何确保俄罗斯为这一重建付出代价。第二，冷战后时代的条约和协议已经使乌克兰失败。因此，我们需要一个新的框架来保证其长期安全。从人权到不计后果的核威胁，从格鲁吉亚到摩尔多瓦，俄罗斯对北约集体安全之外的国家犯下了一个又一个违法行为。而国际社会的反应还不够强烈。”

苏纳克提及：“正如（北约秘书长）斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）所说：‘乌克兰将成为北约的一员’。但在这之前，我们需要做更多的工作来支持乌克兰的长期安全。我们必须给予他们未来所需的先进的北约标准的能力。我们必须证明，我们将留在他们身边，愿意并能够帮助他们一次又一次地保卫他们的国家。乌克兰需要也应该得到这种支持的保证。因此，在维尔纽斯的北约峰会之前，我们将召集我们的朋友和盟友，开始建立这些长期的保证。而我们的目标应该是在维尔纽斯打造一个新的宪章，以帮助保护乌克兰免受未来俄罗斯的侵略。”

演讲最后，苏纳克表示：“这场战争的利害关系甚至比一个国家的安全和主权更重要。它关系到每个国家的安全和主权。因为俄罗斯的入侵、其可恶的战争罪行和不负责任的核言论是对我们所相信的一切的更广泛威胁的症状。从北美的天空到德黑兰街头的苦难，有些人要颠覆80年来维护和平与稳定的秩序。他们决不能得逞。我们也不需要被吓倒。正如泽连斯基总统上周在英国议会讲话时所说，我们正在向我们一生中最重要的胜利迈进。这将是对战争观念本身的胜利。而我们最大的目的莫过于证明他的正确性。”

据英国首相府介绍，苏纳克周六在演讲前与德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）举行了会谈，就乌克兰问题双方一致认为“有必要保持对乌克兰的创纪录的国际支持水平”。苏纳克强调，盟国需要考虑的不仅仅是在短期内确保和平，而是加强乌克兰的长期防御。此外，苏纳克在演讲结束后还与美国副总统哈里斯（Kamala Harris）举行了会谈，并讨论了如何加快对乌克兰的国际支持，使该国“能够赢得战争并确保公正和持久的和平”。

苏纳克和哈里斯一致认为，“普京在乌克兰的战争是一场全球战争，无论是从其对粮食和能源安全的影响，还是从其对主权等国际公认准则的影响来看”。他们并谴责那些在政治上和军事上支持普京的国家。苏纳克在会议期间还与欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）、波兰总理莫拉维茨基(Mateusz Morawiecki)、芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）和瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）就持续对乌支持，芬兰和瑞典加入北约进程及《北爱尔兰议定书》等议题分别举行了会谈。

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