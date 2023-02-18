马克龙：不能让俄罗斯赢

法国/乌克兰/俄罗斯

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在慕尼黑安全会议上发表讲话2023年2月17日。

法国总统马克龙2月17日在慕尼黑安全年会上以强硬口气表示，“俄罗斯不能，也不应该赢得这场战争”。他还说，现在"不是对话的时候"。

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马克龙在为期三天的慕尼黑安全会议的首日发言，呼吁加强对基辅的支持，直到乌克兰击退俄罗斯的入侵，取得胜利。

马克龙说：俄罗斯的侵略必须失败，因为我们不能让“非法使用武力”成为家常便饭，否则将威胁到所有欧洲的安全和更广泛的全球稳定。他谴责俄罗斯对乌克兰战争的"灾难性影响"负有全部责任。

马克龙似乎已不再坚持与普京对话的策略。他说，今天，已经很清楚，现在"不是对话的时候"。

在2022年2月24日俄罗斯对乌克兰发动进攻后的一段时间，马克龙曾试图与普京保持对话，并呼吁在未来的和平协议中"不羞辱俄罗斯"。他因此受到了严厉的批评，特别是来自东欧国家的批评。

普京的失败

马克龙在慕尼黑列举了普京在过去一年中的"失败"：包括战场上"军事方面"的失败，事与愿违地将乌克兰推向了欧盟和北约，还有俄罗斯舆论方面的失败。

他指出，普京最初假设侵略行动会很快得手，错认为乌克兰人不会抵抗，以为几天甚至几周就可以搞定。

结果却是，俄罗斯的攻势"令乌克兰的实力变得更巩固"，“导致瑞典和芬兰决定加入北约”（普京侵略乌克兰的借口是担心北约通过吸纳乌克兰在俄罗斯边界部署）。

旧帝国梦

马克龙补充说，"今天最令人不安的失败，可能是普京总统没能把他承诺的东西还给俄罗斯，那就是俄罗斯在世界上的威望"。他还提到俄罗斯国内生产总值的"平庸"和人口的“衰落”。

马克龙昨天向普京喊话说："如果你想巩固你的未来，你需要一些疯狂梦想”。“要么你梦想经济增长和创新，梦想一个基于和平与教育的新欧洲”，“要么你重温基于霸权和侵略的旧帝国梦”。

马克龙还指责俄罗斯不仅在前苏联的范围内，而且在中东和非洲，"通过"瓦格纳集团的雇佣军，成为"不平衡和无序的力量"。

不过，马克龙重申了俄罗斯对欧洲安全的重要性指出：“考虑欧洲的安全，俄罗斯是不可或缺的因素”。他说，“只有我们懂得以清醒的方式，而不是以纵容讨好的方式来处理俄罗斯问题，我们的欧洲大陆才会有持久和彻底的和平”。

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