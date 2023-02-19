七国集团和欧盟外长：仍致力于维持和加强对俄制裁

国际/乌克兰/俄罗斯

2月18日，七国集团外长和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在德国慕尼黑安全会议期间举行了场边会议。乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）也应邀参加了会议的后半段讨论。七国集团（G7）轮值主席国、日本外务大臣林芳正会后通过声明表示，“在俄罗斯全面入侵乌克兰近一年后，七国集团成员重申他们与乌克兰坚定不移的团结，无论需要多长时间”。

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据悉，七国集团外长与欧盟高级代表的会议持续了约60分钟。林芳正会后代表七国集团和欧盟发表声明表示：“七国集团成员对正在应对2月6日地震影响的土耳其和叙利亚人民表示最深切的慰问。七国集团成员正在与合作伙伴一起努力，以确保不受限制地提供所需的人道主义、危机应对和技术援助。因此，他们强调了全面执行扩大叙利亚西北部人道主义援助准入的决定的重要性。”

声明表示：“在俄罗斯全面入侵乌克兰近一年后，七国集团成员重申他们与乌克兰坚定不移的团结，无论需要多长时间。他们欢迎乌克兰外交部长德米特罗·库列巴参加会议，以及乌克兰对公正和持久和平的承诺，正如泽连斯基总统在2022年11月的二十国（G20）峰会上的讲话所表明的那样。他们承诺为此目的与乌克兰积极合作。他们以最强烈的措辞谴责俄罗斯政府对乌克兰的无端和野蛮的侵略战争。”

七国集团外长和欧盟高级代表还敦促：“俄罗斯立即无条件地从乌克兰撤出所有部队和装备，并尊重乌克兰在其国际公认边界内的独立、主权和领土完整。联合国成员必须根据《联合国宪章》，不对任何国家的领土完整或政治独立进行武力威胁或使用武力。他们承诺，首先要捍卫这一核心原则，反对俄罗斯的侵略，这不仅是为了乌克兰，也是为了整个国际社会的利益。”

声明表示：“七国集团成员谴责俄罗斯对乌克兰平民和重要基础设施的持续攻击。他们强调，对于战争罪和其他暴行，包括对平民和基础设施的攻击以及对乌克兰平民的筛选行动和强行驱逐到俄罗斯的行为，决不能有罪不罚。他们再次强调，他们承诺根据国际法追究所有责任人的责任，包括普京总统和俄罗斯领导人。”

声明指出：“七国集团成员仍然致力于维持和加强对俄罗斯的制裁，以限制其战争努力，并对那些为俄罗斯对乌克兰的非法战争提供物质支持的国家进行制裁。他们指望第三国不要逃避和破坏这些措施，并呼吁第三方停止对俄罗斯军队及其附属部队的援助，否则将面临严重代价。”

声明称：“七国集团成员致力于减轻俄罗斯的战争和俄罗斯政府的能源和粮食武器化给全球带来的痛苦。他们重申了继续和扩大《黑海谷物倡议》的极端重要性，并强调俄罗斯当局需要加快检查和行动的步伐，以满足全球需求。他们谴责俄罗斯不断利用信息操纵和在全球范围内展开的虚假信息运动，试图将责任推给他人。”

声明称：“七国集团成员重申，他们决心继续支持乌克兰行使自卫权，抵御俄罗斯的入侵，包括提供军事和国防援助。他们强调了G7+伙伴在提供能源援助方面的一致努力，以减轻俄罗斯对平民和关键基础设施的野蛮攻击的影响。”

声明指出：“七国集团成员重申，在回顾77年来没有使用过核武器的同时，俄罗斯不负责任的核言论是不可接受的，任何使用化学、生物或核武器或相关材料的行为都将面临严重后果。他们谴责俄罗斯继续夺取扎波罗热核电站并将其军事化，呼吁俄罗斯部队和人员立即撤出。他们强调完全支持国际原子能机构为解决乌克兰的核安全、安保和保障问题所做的努力。”

声明提及：“七国集团成员最强烈地谴责朝鲜于2023年2月18日再次发射洲际弹道导弹。这一行为公然违反了联合国安理会的决议，并威胁到地区和国际和平与安全。他们强烈敦促朝鲜全面遵守相关联合国安理会决议规定的所有义务。朝鲜不计后果的行为需要国际社会做出统一的反应，包括联合国安理会采取进一步的重大措施。他们呼吁所有国家全面、有效地执行所有联合国安理会决议。”

声明表示：“七国集团成员还重申，他们共同致力于维护自由开放的印度-太平洋，它具有包容性，建立在法治、共同原则、领土完整、透明度、保护人权和基本自由以及和平解决争端的基础上。他们强烈反对任何以武力或胁迫方式改变现状的单边企图。他们仍然坚定不移地与合作伙伴合作，确保世界的和平、安全和繁荣。”

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