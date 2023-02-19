以色列空袭大马士革 非政府组织称15人死

以色列/叙利亚/伊朗

以色列周日空袭了大马士革，据非政府组织称，有15人在袭击中丧生，其中包括两名妇女。打击目标是几个安全机构总部所在区。

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叙利亚人权观察组织（SOHR）说，这是自2011年内战开始以来，以色列对叙利亚首都进行的最致命的袭击。该组织总部设在英国，在叙利亚拥有广泛的消息来源网络。

以色列2月19日凌晨发动的袭击目标是大马士革的卡夫尔-索萨(Kafr Sousa)社区，这是一个高度安全的地区，是该国安全和情报部门的总部所在地，也是高级官员居住的地方。

据法新社记者报道，一栋大楼被击中，大楼入口前有一个缺口。

据伊朗国家安全局称，受空袭影响的地区有一个伊朗文化中心，但该中心没有被损坏。无法确定哪些目标被击中。

叙利亚人权观察组织主任拉赫曼（Rami Abdel Rahmane）说，以色列导弹还瞄准了大马士革附近的亲伊朗民兵和黎巴嫩真主党的仓库。

叙利亚国防部表示，暂时统计到的死亡人数为5人，"包括一名士兵"，还有15人受伤。

据该部说：夜间"0点22分，以色列从其占领的（叙利亚）戈兰高地进行了空袭，目标是大马士革及其周边几个地区，包括居民区。

叙利亚国防部保证说，军方的高炮"击落了几枚导弹"。

叙利亚人权观察组织说，死亡人数达15人，包括平民，其中两名妇女。该非政府组织补充说，其中的一名死者在大马士革市中心的马兹拉（Mazraa）区遇难，可能是被落下的炮弹击中。

法新社询问时，以色列军队发言人拒绝对该消息发表评论。

以色列经常打击叙利亚境内的目标，特别针对与叙政府军并肩作战的亲伊朗民兵。但以色列不确认这些打击。不过，大马士革的居民区很少成为以军打击目标。

大马士革居民半夜被巨大的爆炸声惊醒。

叙利亚文物局局长纳齐尔-阿瓦德（Nazir Awad）告诉法新社，大马士革城堡附近的历史建筑 "因以色列的导弹而受到严重破坏"。法新社记者发现，这些建筑受到损坏，但城堡却完好无损。

德黑兰和莫斯科谴责

伊朗外交发言人纳赛尔-卡纳尼（Nasser Kanani）在德黑兰"强烈谴责犹太复国主义政权对大马士革及其郊区目标的袭击"。

伊朗的塔斯尼姆(Tasnim)通讯社保证说，"没有伊朗人受伤"，并补充说，这次袭击"正好击中"了2008年什叶派真主党军事指挥官莫尔尼耶（Hezbollah, Imad Moughniyeh）被杀的地方，当年该党将那次袭击归咎于以色列。

大马士革的盟友俄罗斯也"强烈谴责"了这些袭击，呼吁以色列"停止对叙利亚的武装挑衅"，指出这可能危及"整个地区"。

在巴勒斯坦加沙地带，哈马斯和伊斯兰圣战组织也谴责了以色列的打击。

瞄准伊朗阵地

自2011年叙利亚战争开始以来，以色列对其邻国叙利亚进行了数百次空袭，主要目标是叙利亚军队和伊朗军队以及黎巴嫩真主党这些大马士革的盟友在叙利亚的阵地。

以色列经常表示，它不会让伊朗将其影响力扩大到以色列的边界。

以色列总理内塔尼亚胡在每周的政府会议上说："我们不会让伊朗获得核武器，我们也不会让它在我们的北部边境建立自己的势力"。但内塔尼亚胡没有提到周日对大马士革的打击。

在今年1月初，以色列打击了大马士革机场，据叙利亚人权观察组织说，那次的"打击目标是真主党和亲伊朗团体在该机场及其周围的据点，包括一个武器库"。

2022年底，以色列军队在介绍其2023年的前景时警告说，它"不会接受叙利亚出现真主党2.0"。

法新社说，由镇压民主示威活动引发的叙利亚战争已造成约50万人死亡，破坏了该国的基础设施，使数百万人流离失所。

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