布林肯和王毅就中国间谍气球争执内幕

王毅/布林肯/气球

布林肯和王毅周六2月18日在慕尼黑安全会议场边会晤时，就中国气球进入美国领空事件发生了争执。王毅抨击美国对中国气球“过度使用武力”。布林肯警告说，这种监视“绝不能再发生”。政客网透露北京为这次会面提出了条件...

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美国国务卿布林肯在慕尼黑安全会议期间与中共中央外办主任王毅会面。据政客网站今天2月19日说：这是自本月早些时候美国发现中国气球，美军随后在南卡海岸将其击落以来，拜登政府首次与中国政府进行面对面的清算。

据美国国务院对这次会谈的解读，布林肯"直接谈到了中国气球对美国主权和国际法的不可接受的侵犯"，并"强调这种不负责任的行为决不能再发生"。 布林肯在这次会谈后的采访中告诉美国全国广播公司的查克-托德，王毅没有为这一事件"道歉"。

布林肯在NBC的采访中还说，"我们非常担心中国正在考虑为俄罗斯侵略乌克兰提供致命武器的支持。我（向王毅）明确表示，这将对我们的关系产生严重的后果"。

布林肯还警告北京，在莫斯科对乌克兰发动战争时，"如果中国向俄罗斯提供物质支持或协助系统性逃避制裁，将产生影响和后果"。

据法新社报道，王毅昨天在慕尼黑安全会议的发言将美国处理中国气球在美国上空漂浮的反应是歇斯底里，并说美国限制对中国出口半导体是"100%"的保护主义。

据中国国家媒体发表的一份声明，王毅猛烈抨击拜登政府破坏中国气球的行为，并敦促美国“改弦易辙，承认并修复其过度使用武力给中美关系造成的损害” 。

政客网站指出，布林肯与王毅的这次会谈本身对美国总统拜登来说是有风险的。拜登正努力平衡他的政府与北京保持"开放的沟通渠道"的愿望。但同时，美国两党对中国气球的争论正在扩大。自从这个气球出现以来，美国与中国之间的紧张关系已经恶化。作为对中国气球的入侵美国的反应，布林肯推迟了原定于2月5日至6日的北京之行。

中国的会面条件

据政客透露，直到最后几个小时，还不清楚布林肯和王毅的慕尼黑会晤是否会发生。据三位知情人说，美中官员在过去几天里一直试图促成这次会晤。一位了解讨论情况的华盛顿特区外交官说，中国政府要求“美国正式提出会面要求”的条件，减缓了会谈的进展。

这位外交官说，拜登政府不会为获得王毅与布林肯会面而"屈膝"。而北京的报告将这次会面描述为"应美方要求"进行的"非正式接触"，但其实这是双向的。

另一位了解会谈情况的华盛顿特区外交官说，布林肯曾要求与王毅进行会晤，但在他星期四登上飞往慕尼黑的航班时，"没有得到中国的回应"。

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