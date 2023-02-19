布林肯：中国考虑向俄军提供“致命武器”助其在乌克兰作战

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美国国务卿布林肯2月18日周六告诉哥伦比亚广播公司（cbsnews），中国正积极考虑向俄罗斯提供包括武器弹药的“致命支持”，以帮助莫斯科对乌克兰作战。

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布林肯周六接受哥伦比亚广播公司《面向全国》主持人玛格丽特-布伦南（Margaret Brennan）采访时说："我们从第一天起就对这种可能性感到担忧"。

当被问及中国正在考虑的致命援助类型时，布林肯笼统地说，"有一些列的东西属于那个类别，从弹药到武器本身的一切。"

该媒体说，值得注意的是，中国最高外交政策官员王毅在本周的慕尼黑安全会议上告诉其他领导人，中国正在制定一个结束冲突的和平建议。而王毅展示的这一公开立场与美国的情报显示的情况相反。

布林肯表示，我们已经看到他们（中国）向俄罗斯提供“非致命性”的支持，供其在乌克兰使用。现在我们的担忧是，基于我们掌握的信息，他们正在考虑向俄罗斯提供“致命”武器的支持。我们已经非常清楚地告诉他们，这将给我们和我们的关系带来严重问题"。

布林肯表示，截至目前，美国看到中国公司向俄罗斯提供了“非致命”（物资或技术）支持。他说，“在中国，私营公司（所为）和国家之间真的没有区别”。

布林肯表示，他在慕尼黑参加安全年会期间，与中国负责外交的官员王毅面对面讨论了如果中国向俄罗斯提供武器、弹药或其他致命的援助，中国将面临的后果。

布伦南问布林肯，王毅是否为几周前漂浮在美国领空的中国侦察气球提供了道歉。布林肯说，没有道歉，但这一小时的会议是有用的。

布林肯说，"我们必须确保我们明确参与的竞争，不会转向一场冲突"。他补充说，"但与此同时，我们将非常坚决地站出来维护我们的利益"。

据政客（Politico）的报道，北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格在慕尼黑安全年会上警告说，北京"正在密切关注俄罗斯为其侵略行为付出的代价或得到的回报"。

该媒体说，在俄罗斯入侵乌克兰之前的几周，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平发表了一份联合声明，宣布建立无限制的伙伴关系。

俄罗斯伊朗交易

布林肯还指出伊朗和俄罗斯正在扩大军事关系。他说，"我们已经看到伊朗向俄罗斯提供了无人机，俄军在乌克兰使用这些无人机来攻击民用基础设施，杀害平民"。布林肯补充说，伊朗对俄罗斯的援助"已经持续了几个月"。

而现在，俄罗斯也可能反过来武装伊朗，而伊朗被美国指定为最大的恐怖主义赞助国。

布林肯补充道："俄罗斯和伊朗之间的关系越来越令人讨厌"。他还说，俄罗斯也在向伊朗提供军事装备，包括复杂的战斗机。如果伊朗获得这种技术，将成为更大的威胁。因此，我们一直在与世界各地的盟友和伙伴讨论这件事情。他认为，莫斯科与德黑兰的这种关系是一个日益严重的问题。

自战争爆发以来，伊朗总统易卜拉欣-莱希一直支持普京对乌克兰的军事攻击，并表示这些行动是合理的，因为北约的扩张对该地区的稳定构成 "严重威胁"。

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