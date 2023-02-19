日本4只大熊猫遣返中国 数千粉丝抽签送别

日本中国大熊猫

日本下周将向中国遣返四只大熊猫，数千粉丝周日2月19日为它们送别，特别是出生在日本的香香，需要抽签才能看她最后一眼，说声再见。

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据法新社报道，一些悲伤的游客涌向东京上野动物园，想最后看一眼“香香”。这只雌性大熊猫自2017年在日本出生以来一直吸引着众人。今天还有许多熊猫迷去西部地区的和歌山动物园，向三只即将离开的大熊猫告别。

在东京，只有2600名被抽签选中的人才能够参加香香的最后一次亮相，而香香是该动物园自1988年以来出生的第一只熊猫仔。一些没抽到签的倒霉崇拜者依然前往动物园。

一位名叫浅井麻里（Mari Asai）的人告诉《朝日新闻》日报记者："我想（跟香香）呼吸同样的空气（......）尽管我不能看到她，但知道她在这里，我的内心充满了喜悦"。

《东京新闻》援引一位动物园官员的话报道，上野动物园每天都会收到来自粉丝的电话和电子邮件，要求保留这只大熊猫。

香香原定于2021年前往中国，但由于冠状病毒大流行期间的旅行限制，她的出发时间已被多次推迟。

在和歌山（Wakayama）地区，游客们向30岁的高龄大熊猫永明（Eimei）和它的两只双胞胎后代说再见。据介绍，大熊猫永明在2020年28岁时成为世上最长寿的雄性大熊猫。

今天在和歌山，一位70多岁的妇女对日本国家广播公司NHK说："我很难过，他们要回中国了”。

法新社说，这些身披黑白相间皮毛的哺乳动物在全世界都很受欢迎。中国将它们出借，作为"熊猫外交"的一部分，旨在加强与外国的联系。

根据环保组织“世界自然基金会”（WWF）的统计，目前野生的大熊猫约有1860只，主要分布在中国山区的竹林中。

在这些动物中，目前有大约600只生活在世界各地的熊猫中心、动物园和野生动物公园，处于圈养状态。

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