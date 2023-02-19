美国向盟国警告“中国或增加对俄支持”

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据美国有线电视新闻（CNN）2月18日报导，熟悉情报的美国官员告诉CNN称，美国最近开始看到中国支持俄罗斯军队的“令人不安”的趋势，“而且有迹象表明”，北京想“缓慢触线”向俄罗斯提供致命军事援助而不被发现。

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报导称，透露这一消息的官员们不愿详细描述美国看到了哪些情报表明中国最近的姿态发生了变化，但他们说，美国官员已经足够关切，他们在过去几天的慕尼黑安全会议上与盟友和合作伙伴分享了这些情报。官员们说，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周六在会议间隙与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅会面时提出了这一问题。美国副总统卡哈里斯（Kamala Harris）当天在慕尼黑安全会议上发表讲话时也暗示了中方对俄罗斯的支持。

哈里斯在讲话中说：“我们还感到不安的是，自战争开始以来，北京加深了与莫斯科的关系”。她补充说：“展望未来，中国向俄罗斯提供致命支持的任何步骤都只会奖励侵略，继续杀戮，并进一步破坏基于规则的秩序”。她随后强调：“再说一遍，美国将继续大力支持乌克兰。而且，无论要花多长时间，我们会一直这样做。”

报导称，官员们说，美国正看到中方公开试图将自己表现为和平的支持者——王毅周六在慕尼黑说，北京将为乌克兰和俄罗斯推出一项“和平计划”，并保持与欧洲的关系，同时又悄悄地帮助俄罗斯的战争努力，并考虑提供致命援助。

据中国外交部声明介绍，王毅周六在慕尼黑安全会议上发表主旨讲话时宣布，中方将发布“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”，中国将继续站在和平一边，站在对话一边。王毅表示，中方还将发布《全球安全倡议概念文件》，为解决当今安全困境提出更可行的举措。

CNN周六问欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen），在听到王毅的讲话后，她是否相信，中国正在听从欧洲的信息——不支持俄罗斯。冯德莱恩称，到目前为止，看到的情况“正好相反”。她告诉CNN：“我们已经看到，中国和俄罗斯签署了一个没有上限的伙伴关系，我认为我们需要更多的证据和更多的行动来看到中国没有支持俄罗斯。”

彭博社和CNN之前报导，据两位美国官员称，拜登政府上个月向中方提出了对美方所掌握的证据的关切，这些证据表明中国公司向俄罗斯出售了用于乌克兰的非致命装备，目的是来确定中国政府对这些交易的了解程度。

熟悉美国和欧洲情报的多个消息来源告诉CNN，这些装备包括防弹衣和头盔等物品。官员们称，但中方没有提供更有力的军事援助，比如在乌克兰战场上使用的致命武器系统，而这是俄罗斯所要求的，因为它不想被视为世界舞台上的一个弃儿。

报导称，“这些官员说，但现在有迹象表明，北京现在可能正在考虑，拜登政府官员正在公开和私下警告，美国正在密切监测任何违反西方禁止对俄罗斯提供军事支持的制裁的行为”。

此外，美国全国广播公司（NBC）引述四名熟悉此事的美国官员的话报导称，美方认为中方可能正在向俄罗斯提供非致命的军事援助，供其在乌克兰使用，拜登政府还担心中方正在考虑发送致命的援助。这些官员拒绝透露有关非致命性军事援助的具体细节，但表示可能包括春季攻势的装备，如制服或防弹衣。

美国国家安全委员会的一位发言人拒绝发表评论。目前，未见中方对美方的指控作出回应。报导引述其中一位人士的话说：“我们一直明确（表达了）我们对致命援助的关切。我们还没有看到他们越过那条线，但我们不认为他们已经把它从桌子上拿下来了。”

就与王毅的会晤内容，布林肯周六在推特上提及：“我警告中国不要向俄罗斯提供物资支持。我还强调了保持开放的沟通渠道的重要性”。王毅则在稍早时发表主旨讲话时提出，“为了世界更安全，我们都要坚持尊重各国主权和领土完整，都要坚持通过对话协商和平解决争端，都要回归联合国宪章宗旨和原则，都要重视发展的关键作用。”

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