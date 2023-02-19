荷兰驱逐数名俄罗斯外交官、关闭俄贸易办事处

荷兰/俄罗斯/乌克兰

荷兰外交部2月18日宣布驱逐数名俄罗斯外交官，并关闭俄罗斯驻阿姆斯特丹贸易办事处，同时指责莫斯科利用该机构从事情报活动。据法新社报导，此前，俄方拒绝向荷兰驻莫斯科大使馆及驻圣彼得堡领事馆的外交官发放签证，引发两国争端。根据声明内容，接获驱逐通知的俄罗斯外交官有2周时间离开荷兰，而俄国驻阿姆斯特丹贸易办事处必须于2月21日起关闭。

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荷兰外交部周六通过声明表示：“迄今为止，与俄罗斯就外交官往返外交职位的条件进行的谈判以失败告终。俄罗斯一次又一次地试图暗中将情报人员派往荷兰担任外交官。同时，俄罗斯拒绝为荷兰驻圣彼得堡总领事馆和驻莫斯科大使馆工作人员签发签证。这是不可接受的，并导致了不可持续的局面。”

荷兰外交大臣胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）当天向该国议会众议院宣布，内阁决定俄罗斯驻海牙大使馆的双边外交官人数不得超过荷兰驻莫斯科大使馆。因此，一些俄罗斯外交官将不得不离开荷兰。由于人员短缺，荷兰驻圣彼得堡总领事馆将不得不暂时关闭。荷兰内阁还决定必须关闭设立在阿姆斯特丹的俄罗斯贸易办事处。

胡克斯特拉表示：“尽管荷兰经常试图达成一个解决方案，但俄罗斯继续试图在外交掩护下让情报人员进入荷兰。我们不能也不会允许这样做”。同时，他不忘强调，即使现在与俄罗斯的关系比以往任何时候都更困难，保持使馆开放作为沟通渠道也是很重要的。

海牙方面表示，被驱逐的俄罗斯外交官必须在两周内离开荷兰。俄罗斯驻阿姆斯特丹贸易办事处必须从2月21日起关闭。此外，荷兰驻圣彼得堡总领事馆将于2月20日关闭。据悉，两国之间就外交官签证的谈判已经进行了将近一年。

2022年2月，俄罗斯全面入侵乌克兰后，荷兰3月份驱逐了17名俄罗斯情报人员。作为回应，俄罗斯驱逐了15名荷兰外交官。从那时起，双方就派驻新外交官问题展开了谈判。

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