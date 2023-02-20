国际原子能关注伊朗缩铀水平或达84% 90%即可制原子弹

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西警告：伊朗已经积累了足够的核材料来制造数个核武器。

国际原子能机构（IAEA）监测员检测到伊朗的浓缩水平略低于能够生产一枚原子弹所需的 90%。伊朗可能已能达到 84% 的水平。该机构总干事拉斐尔·格罗西 (Rafael Grossi)警告说：“伊朗已经积累了足够的核材料来制造数个核武器。”这是费加罗报的报道。

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在媒体报道检测到伊朗核浓缩铀水平能够达到 84%后，国际原子能机构周日(19日)晚间表示将与伊朗进行谈判。 据彭博社援引两名外交消息人士的话说，检查人员发现浓缩水平略低于生产原子弹所需的 90%。

联合国际原子能机构在推特上做出反应，指出，总干事拉斐尔.格罗西 (Rafael Grossi) “与伊朗讨论最近核查活动的结果”。“他会在时机成熟时随时通知理事会。”

彭博社写道，“检查人员必须确定伊朗是否有意生产这种材料，或者浓度是否来自无意中的积累”，这是由于离心机级联技术上的困难，离心机是用来浓缩铀的机器。

伊朗谈判已陷僵局

格罗西总干事表示 对伊朗核计划的“轨迹”感到担忧。他警告说，尽管还需要采取进一步的措施，但“伊朗已经积累了足够的核材料来制造多种核武器”。

这一消息发布，正值为恢复 2015 年达成的一项旨在限制伊朗的原子活动以换取解除国际制裁的协议的谈判陷入僵局已经一个月之际。

国际原子能机构于 2021 年 4 月在维也纳开始举行德黑兰和大国之间的核谈判。但自 2022 年 8 月以来，在紧张局势加剧的背景下，谈判一直受到抵制、封锁。

自美国总统特朗普于 2018 年决定退出伊核谈判以来，档案字母缩写为 JCPOA的这项协议一直处于停滞状态。 在此过程中，伊朗步步为营地逐渐摆脱了自己的承诺。

伊朗现在正式在两个地点:纳坦兹 (Natanz) 和福尔多 (Fordo) 生产 60% 的浓缩铀，远高于协议设定的 3.67% 的门槛。

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