欧盟高级代表博雷利：我们必须增加和加快对乌军事支持

欧盟/乌克兰/俄罗斯

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）2月19日在德国慕尼黑安全会议发表讲话时指出，“我们必须增加和加快对乌克兰的军事支持”。他强调，“‘地缘政治的欧洲’必须做的第一件也是最紧迫的事情，就是武装乌克兰”。爱沙尼亚上周提议投资约40亿欧元，共同采购100万发155毫米炮弹，赢得了荷兰和罗马尼亚的暂时性支持。欧盟成员国外长周一在布鲁塞尔开会时预计将讨论该计划，并可能在3月的欧盟峰会时作出最终决定。

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博雷利周日在讲话中向与会的各国政要表示：“我们的安全正受到乌克兰战争的挑战。这就是我昨天对中国人（王毅国务委员）所说的。我们正在武装乌克兰，因为这场战争是对我们安全的挑战。它是对欧洲的生存挑战。不过我不会夸夸其谈，会直奔主题，但泽连斯基总统和乌克兰人民有很多的掌声，却没有足够的弹药。这就是矛盾之处：他们需要获得更少的掌声和更多的武器供应。”

博雷利说：“乌克兰人正在战斗，在生命方面付出了最高的代价，但这场战争发生在欧洲的土地上，影响到我们，并在世界各地产生了全球影响，这也影响到我们的安全。因此，让我们谈谈这个短期的、长期的、我们的邻国和更广泛的世界。德国人称之为‘时代转折’（Zeitenwende）实际上不仅是德国的时代转折，而且是所有欧洲人的时代转折。”

博雷利表示：“我认为，我们面临三大挑战。第一，我们作为全球参与者的信誉：这就是我们所说的‘地缘政治的欧洲’；第二，我们作为安全和防务提供者的战略责任；第三，我们与世界各地的伙伴的接触，并保持甚至重新建立与许多所谓全球南方国家的信任合作。”

博雷利说：“当我在2019年上任时，我们开始谈论‘地缘政治的欧洲’，用权力的语言来讲，‘欧洲正处于危险之中’，我在提出《战略指南针》时曾说过。许多人当时怀疑这是否只是一句口号，是为了更好地销售产品而进行的夸张。不幸的是，乌克兰的战争已经把这句口号变成了现实。一个戏剧性的现实。它使我们长大了，醒来了，并把我们带到了一种成年人的状态。”

博雷利说：“我们重新发现了我们的世界秩序中国家间战争的残酷性，我们正在成为一个行为者，可信的，能够对那些威胁我们的人使用胁迫手段。正如我所说，俄罗斯正在威胁我们的安全，我们正在使用胁迫手段。我们正在成为一个硬力量。”

博雷利说：“那么，我们做了什么？你们知道。我们对俄罗斯经济和俄罗斯个人采取了很多制裁。它们正在产生影响，我不会谈论细节，但你看一下贸易赤字、预算赤字和出售碳氢化合物的收入。这三个关键变量表明，今年俄罗斯正在下降。”

博雷利说：“去年对他们来说是非常好的一年，今年将是非常糟糕的一年，因为我们已经能够摆脱对俄罗斯碳氢化合物的依赖：在几个月内从40%的天然气依赖到几乎为0，这是一个非凡的成就。我们对俄罗斯的石油设定了上限，我们以布伦特的一半价格出售原油，即40美元，而布伦特的价格是80美元。”

博雷利说：“对乌克兰的军事支持直接来自欧盟。不是来自欧盟预算，让我们澄清一下。不是来自欧盟委员会管理的预算，而是来自一个政府间基金，一种成员国为向我们的伙伴提供培训和武器而愉快创建的‘俱乐部’：所谓的欧洲和平基金。”

博雷利指出：“欧盟成员国已经决定使用这个基金来武装乌克兰（36亿欧元）。各成员国也各自提供了军事支持，有的多，有的少，总体上达到120亿欧元。这是一项重大的成就。这是我们第一次这样做。我们已经打破了一个禁忌。而继续这样做是非常重要的。”

博雷利说：“我们是乌克兰军队最重要的培训者。到今年年底，将有3万名乌克兰士兵接受我们欧盟军事援助特派团的培训。我不会谈论更多细节，但这是我们一直在做的事情。但还有更多的事情要做，而且要做得更快。仍然有很多事情要做。我们必须增加和加快我们对乌克兰的军事支持。”

博雷利说：“‘地缘政治的欧洲’必须做的第一件和最紧迫的事情，就是武装乌克兰。在这里，我们说，正如所有欧洲领导人昨天在这里所说，俄罗斯不能赢得这场战争，乌克兰必须获胜。那么，让我们从语言到事实，加快我们对乌克兰的军事支持，因为从可用弹药的角度来看，乌克兰正处于一个关键的情况。”

博雷利直言：“我想我们可以说，我们已经花了太多的时间来作出提供主战坦克的关键决定。而这一点，当每个人都知道，要赢得一场战争，一场经典的战争，与重型武器，你需要主战坦克，没有这种武器，你就无法赢得这场战争。”

博雷利提及：“现在，这种弹药短缺的问题需要迅速解决。这是一个几周的问题。而这不能通过联合采购和购买来解决......因为任何进入市场的采购都是在成员国已经通过的一长串订单的队列的最后。我们必须使用我们拥有的东西。成员国有什么，除了等待补充库存的弹药外，他们必须迅速提供已经完成的订单。”

博雷利补充说：“在短期内，我们需要，而且我们有（这样的）工具，我们有欧洲和平设施（EPF），可以利用他们的资源，以便迅速向乌克兰提供弹药。从中期来看，我们必须更多地提高我们国防工业的能力。但这不会在一夜之间发生。我们必须这样做，而且我们也有这样做的工具，我们有欧洲防务局（EDA），它专门处理这些问题，为我们所有人获得弹药，但主要是优先为乌克兰人获得弹药。”

博雷利强调，“不要把短期目标和中期目的混为一谈。短期，非常短期，向乌克兰提供更多弹药。这是（成员国）国防部长们的事。必须由现任国防部长作出这种决定。在即将于3月7日至8日举行的会议上，我们将提议加快已经在进行的进程。我认为，通过共同努力，我们可以做到。”

博雷利表示：“这场战争也加强了北约的作用，它再次成为欧洲领土安全的关键行为者。但这也给欧洲人敲响了警钟，让他们分担自己的国防责任”。据英国《卫报》报导，博雷利将在周一的欧盟外长会议上提出计划，利用现有的36亿欧元的欧洲和平设施，让欧盟按照新冠疫情期间采购疫苗的模式联合采购弹药，这一想法最早由爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）提出。

博雷利指出：“目前，欧洲军队购买一枚155毫米口径的炮弹需要近10个月，近一年，购买一枚空对空导弹需要近三年。这不符合我们所处的战争形势”。博雷利说，缺乏弹药是因为“我们忘记了古典战争——我们只从事远征军和技术闪电战”。

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