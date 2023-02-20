美国计划对俄实行新的出口管制，对基本工业进行制裁

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据彭博社19日报导，美国拜登政府正计划对俄罗斯实施新的出口管制和新一轮制裁方案，在入侵乌克兰一年后，针对俄罗斯的基本工业实施制裁。据知情人士透露，这些措施将针对俄罗斯的国防和能源部门、金融机构和一些个人。预计美国和盟国还将把重点转向防止逃避和规避制裁，以及破坏俄罗斯从第三国获得的支持。

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报导指，美国和欧洲领导人正在为一场可能延续到未来很长时间的冲突做准备，因为乌克兰的盟友急于向该国提供武器装备，以扭转俄罗斯在东部和南部战线上的强化攻击，并使乌克兰军队在春季的反攻成为可能。

作为加强努力的一部分，欧盟可能会迫使银行和其他机构报告他们所持有的受制裁的俄罗斯资产，这是欧盟旨在下周批准的第十轮对俄制裁方案提案的一部分。欧盟的制裁需要所有成员国一致同意才能生效。

欧盟的第十轮对俄制裁措施提案还包括对被认为向俄罗斯提供无人机和其他军事用品的伊朗实体实施限制，以及对俄军使用的其他商品实施广泛的贸易控制，包括技术、零部件、重型车辆、电子产品和稀土。

七国集团和欧盟也在寻求加强他们在执行制裁方面的合作。其目的是增加对可能帮助俄罗斯规避制裁影响的公司的压力，收紧现有措施，增加对可能援助莫斯科的国家的外交压力，以及探索未来的步骤和惩罚措施，以中断军事物资的流动。

其中一位知情人士说，俄罗斯入侵乌克兰的战争已经过去一年了，而且现在美欧等多方已经实施了数套制裁措施，人们将重新关注现有限制措施的执行情况，包括向尚未采取这些措施的国家以及旨在执行这些措施的公司施压。

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