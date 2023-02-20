联合国：以色列批准将非法定居点合法化妨碍和平

政治

中东 – 联合国安全理事会就中东局势和巴勒斯坦问题发表声明，认为以色列批准将非法定居点合法化妨碍和平。以色列方面回绝说，联合国关于定居点的声明否认了犹太人的“有史以来”的权利。

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安理会在声明中，对以色列政府本月12日批准把非法的犹太人定居点合法化，并宣布在原有定居点大规模新建住宅的行为深表关切，认为以色列的行为正危及以1967年边界为基础的两国方案可行性，安理会强烈反对一切妨碍和平的单方面措施，并谴责一切针对平民的暴力行为，呼吁各方应当保持冷静，缓和当地局势。

安理会又重申，安理会将坚定不移地致力于解决以巴争端，实现两个民主国家可以在安全和国际公认的边界内和平相处的愿景。 联合国安理会于2月20日周一在纽约讨论一项决议草案。

该草案要求以色列立即停止在巴勒斯坦被占领土上的所有定居点活动。在这期间，所有人的目光都集中在华盛顿，以了解美国总统拜登政府关于这一举措的立场。此举给白宫造成了某种外交上的尴尬。

这个仍处于草案阶段的决议强调，以色列在1967年以来占领的包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦领土上建立定居点，并不具有法律效力，并且构成对国际法的公然违反。”

该决议谴责“所有吞并企图，包括以色列在定居点方面做出的决定和采取的行动”，并要求立即撤回。

两年来（2022年至2023年）担任安全理事会临时成员的阿联酋代表团与巴勒斯坦方面协调起草了该决议草案。目前还不确定该草案是否会付诸表决，特别是有人猜测美国和以色列可能会施加压力阻止这一举措。

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